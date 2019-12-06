Площадь расселения аварийного жилья в Новосибирской области вырастет в пять раз в 2020 г.

НОВОСИБИРСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Новосибирской области в 2020 году благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" планируют расселить 12 тыс. кв. м аварийного жилья, что в пять раз превышает этот показатель в 2019 году, сообщил в пресс-центре ТАСС в пятницу министр ЖКХ Новосибирской области Денис Архипов.

"В этом году из аварийного жилья переехало 136 человек - это 2200 квадратных метров аварийного фонда. План в этом году выполнен на 130%. В 2020 году по федеральной программе мы планируем расселить 660 человек на площади 12 тыс. квадратных метров", - пояснил Архипов.

Как рассказал министр, федеральная программа "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" будет реализована в два этапа. В 2019 году проводилась подготовка по переселению из аварийного жилья, в следующем году новосибирцы начнут переезд в новые квартиры.

В настоящее в Новосибирской области 170 тыс. квадратных метров относятся к аварийному жилью. Ежегодно по региональной программе расселяется около 0,4% от всей площади. В следующем году с федеральным софинансированием этот показатель возрастет до 7% в год.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов: "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей.