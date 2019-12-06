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В Чечне досрочно завершили реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда"

В регионе возвели новые соцобъекты, жилые дома и благоустроили парки, скверы и пешеходные зоны

ГРОЗНЫЙ, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Чечни досрочно завершили реализацию всех мероприятий в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". В 2019 году в регионе построены школы, жилые дома, дороги, благоустроены парки и скверы, говорится в сообщении пресс-службы регионального Минстроя.

"Нам удалось досрочно завершить реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда", мы входим в число регионов-лидеров по этому направлению. В общей сложности на реализацию всех мероприятий и планов нацпроекта в 2019 году было выделено 1 633 млн рублей. Все средства освоены в полном объеме на момент 1 ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Как уточнила пресс-служба, в рамках нацпроекта в регионе были возведены новые соцобъекты, жилые дома и благоустроены парки, скверы, пешеходные зоны и т. д.

"В рамках нацпроекта в 2019 году были построены подъездные дороги, возведены четыре школы на 2 тыс. мест, детский сад, которые мы открыли к началу учебного года. В Гудермесском районе построены многоквартирные дома для расселения жителей из аварийного жилья, реконструированы 57 дворов, 34 общественные территории во всех 17 муниципалитетах субъекта", - уточнили в ведомстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" рассчитан до 2024 года, состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Объем финансирования превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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