В Тверской области до 2024 года откроют филиалы перинатального и сосудистого центров

ТАСС, 6 декабря. Правительство Тверской области планирует до 2024 года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" открыть в районах филиалы перинатального центра им. Е. М. Бакуниной и регионального сосудистого центра. Специализированная медпомощь станет более доступной для жителей пяти муниципальных образований, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"Для повышения качества медицинских услуг для будущих мам и новорожденных планируется открытие в муниципалитетах региона филиалов областного перинатального центра им. Е. М. Бакуниной. Это Ржев, Вышневолоцкий и Нелидовский городские округа, Бежецк, Кимры. Также рассматривается возможность создания специализированного медицинского учреждения в Конаково", - говорится на официальном сайте правительства региона.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе, областной перинатальный центр работает в Твери с 2010 года. В его структуре есть отделения диагностики медико-генетического консультирования, акушерский, гинекологический, детский стационары, клиническая лаборатория.

Создание до 2024 года сети филиалов позволит выстроить оказание помощи по единому с региональным медцентром алгоритму. "Если у нас будут хорошие роддома, молодежь будет принимать решение оставаться на территории области. Задача номер один - это демография. От этого зависит развитие экономики региона", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В пресс-службе отметили, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в 2020 году планируется создать второй региональный сосудистый центр в городе Ржеве. Первый такой центр был открыт девять лет назад на базе Тверской областной клинической больницы.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.