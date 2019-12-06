Центры повышения профессионального мастерства педагогов открыли в Вологде

ТАСС, 6 декабря. Центры повышения профессионального мастерства педагогических работников и оценки квалификации педагогов по программе нацпроекта "Образование" открылись в Вологде, сообщила пресс-служба правительства Вологодской области.

"В областной столице состоялось торжественное открытие Центра непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и Центра оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. В течение года в них смогут дистанционно пройти профессиональную подготовку около 10% педагогов со всей области, порядка 120 учителей - очно, с отрывом от работы", - говорится в сообщении.

Центры открылись по программе регионального проекта "Учитель будущего" национального проекта "Образование". Они будут заниматься поддержкой молодых специалистов, создавать условия для их комфортной профессиональной и социально-бытовой адаптации в первые три года работы, помогать осваивать новые компетенции, проводить стажировки.

"Сегодня практически четверть педагогического корпуса - молодые люди младше 35 лет. И постоянное профессиональное сопровождение молодого педагога, особенно в первые три года работы, может решить очень многие проблемы в школе, предотвратить их появление. То, что здесь есть возможность получить новые компетенции, новые навыки, тоже очень важно", - цитирует пресс-служба заместителя губернатора региона Ларису Каманину.

Также задачей организаций будет внедрение системы аттестации руководителей общеобразовательных организаций. "[Еще одно направление работы] - новая процедура добровольной независимой оценки профессионального мастерства и квалификаций педагогических работников детских садов, школ и учреждений дополнительного образования детей. Планируется, что в 2020 году ее пройдут 184 педагога", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.