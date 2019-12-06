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Ульяновские власти намерены направлять на нацпроекты от 9 до 11 млрд рублей ежегодно

Губернатор региона Сергей Морозов добавил, что максимальный эффект в этой работе возможен, если в работу включится бизнес

УЛЬЯНОВСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Ульяновской области планируют в ближайшие три года направлять на нацпроекты от 9 до 11 млрд рублей ежегодно. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Морозов, выступая на пленарном заседании XI бизнес-форума "Деловой климат в России".

"В ближайшую трехлетку ежегодно мы планируем инвестировать по линии национальных проектов от 9 до 11 млрд рублей. Не менее 5 млрд рублей за эти три года будет направлено именно на социальную инфраструктуру", - сказал он.

Морозов добавил, что максимальный эффект в этой работе возможен, если в работу включится бизнес. Он также призвал наращивать уже достигнутые результаты. "Объем инвестиций через региональные составляющие национальных проектов в 2019 году в Ульяновской области превысил 8,8 млрд рублей", - уточнил он.

С его точки зрения, нацпроекты являются резервом для наращивания бюджетных инвестиций. "Для нас важно, что они позволяют направлять дополнительные целевые средства не только на вопросы сугубо экономические, но и на формирование иного, более высокого качества жизни людей. Состояние учреждений здравоохранения, школ, детских садов, спортивных объектов и объектов культуры, доступность жилья, качество оказания социальных услуг, состояние экологии - все эти вопросы прямо влияют на развитие человеческого капитала, а значит конкурентоспособность и привлекательность региона", - пояснил Морозов.

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Форум "Деловой климат в России" проходит в Ульяновской области по инициативе главы региона Сергея Морозова с 2009 года. Ежегодно в нем принимают участие более 2 тыс. предпринимателей, делегации из 15 регионов России, а также представители иностранных государств. В рамках двухдневной работы форума 5-6 декабря прошли закупочные сессии, работал ряд секций и дискуссионных площадок.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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