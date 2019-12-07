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Ярилова: большая часть показателей нацпроекта "Культура" на 2019 год выполнена

Некоторые из них "даже перевыполнены в разы", отметила заместитель министра культуры России

МОСКВА, 7 декабря. /ТАСС/. Регионы России выполнили девять из 11-ти запланированных на 2019 год показателей нацпроекта "Культура", включающих строительство и капитальный ремонт учреждений культуры, посещаемость цифровых ресурсов и привлечение волонтеров. Об этом в субботу сообщила заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе мониторингового совещания по реализации мероприятий нацпроекта в Приволжском федеральном округе, которое прошло в столице Мордовии Саранске.

"У нас 11 показателей нацпроекта, и сегодня девять выполнены, а некоторые даже перевыполнены в разы. Строительство и капитальный ремонт учреждений культуры, посещаемость цифровых ресурсов, привлечение волонтеров - по всем этим направлениям нам с вами удается существенно выйти за рамки плана", - цитирует пресс-служба министерства Ярилову.

Она отметила, что только усилиями приволжских регионов удалось привлечь более 5 тыс. волонтеров. По словам Яриловой, на капитальный ремонт и реконструкцию 10 театров юного зрителя и театров кукол до 2024 года субъектам ПФО выделено более 1 млрд рублей федеральных средств.

Глава Мордовии Владимир Волков рассказал, что национальный проект "Культура" - один из наиболее успешно реализующихся в регионе. По итогам 2019 года Мордовия вошла в список 10 лучших субъектов по темпам развития отрасли, в этом году в республике построено и отремонтировано 200 объектов, а в субботу открылся после капитального ремонта республиканский театр кукол, где ремонтные работы не проводились более 40 лет.

"Если говорить о целевых показателях, то по увеличению числа обращений к цифровым ресурсам мы перевыполнили план в полтора раза. Благодаря нацпроекту нам удалось не только сохранить, но и существенно укрепить материальную базу и кадровый потенциал наших театров, музеев, библиотек, домов культуры", - цитирует пресс-служба Волкова.

Нацпроект "Культура" разработан в рамках реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", реализация которого началась 1 января 2019 года. Куратор нацпроекта - вице-премьер Ольга Голодец, руководитель - министр культуры Владимир Мединский.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Голодец, Ольга ЮрьевнаВолков, Владимир ДмитриевичМединский, Владимир РостиславовичРоссияМордовия
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