Регоператор по обращению с ТКО в Бурятии обновил парк мусоровозов на 25%

УЛАН-УДЭ, 9 декабря. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Бурятии, компания "Экоальянс", обновил парк мусоровозов на 25%, закупив 18 новых машин. Об этом сообщил журналистам в понедельник гендиректор компании Игорь Алексеев.

"Мы за счет собственных средств приобрели 18 единиц техники. Теперь каждый день в работе 76 машин, 18 из них абсолютно новые, то есть фактически 25% автопарка обновлено. Новые машины способны перевозить больший объем мусора за счет компрессования", - сообщил Алексеев.

Он отметил, что первый этап перехода на новую схему обращения с ТКО в Бурятии, можно сказать, завершился. "Первый этап так называемой мусорной реформы закончен - отлажена организация работы техники по сбору мусора, график ее работы. Мы видим, что люди стали выбрасывать мусор туда, куда положено: нет смысла куда-то вывозить, получать за это штрафы, - сказал Алексеев. - Всего за восемь месяцев работы в республике регоператором и его субподрядчиками собрано 1,8 млн кубов мусора, из них 835 тыс. кубов - в Улан-Удэ".

Компания "Экоальянс" начала работу в регионе в апреле 2019 года. За прошедшее время в Улан-Удэ регоператором запущена одна из двух мусоросортировочных станций - МСС-2, она способна обрабатывать около 30% отходов, образующихся в Улан-Удэ за месяц, в год - 350 тыс. кубометров. Запуск второй станции, мощность которой в два раза выше - порядка 700 тыс. кубометров в год, - МСС-1 - планируется на начало 2020 года.

С 1 января в России стартовала реформа обращения с ТКО, в соответствии с которой ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным региональными правительствами по конкурсу. Целевые показатели реформы заложены в нацпроект "Экология": доля коммунальных отходов, поступающих на обработку (сортировку), должна вырасти с 12% в 2019 году до 60% к 2024 году.