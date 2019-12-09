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Камбарка откажется от сигнального метода при вывозе мусора

Город Камбарка расположен на юго-востоке Удмуртии, в 116 километрах от Ижевска

ИЖЕВСК, 9 декабря. /ТАСС/. Установка 46 контейнерных площадок и 200 баков позволит городу Камбарка в Удмуртии стать первым населенным пунктом в республике, который полностью откажется от сигнального метода при вывозе мусора, при котором жителям приходится в назначенное время в определенном месте ждать мусоровоз, сообщил ТАСС директор регоператора по обращению с ТКО в регионе Иван Маринин.

"С 2020 года Камбарка полностью перейдет на контейнерный сбор. Отказаться от сигнального метода удалось благодаря строительству 46 контейнерных площадок и установке региональным оператором 200 контейнеров", - сказал Маринин.

До 2019 года в городе не было ни одной подобной площадки, за год местные власти смогли обустроить 46, а регоператор закупил 200 баков на 1,3 млн рублей. В дальнейшем точки для сбора ТКО будут появляться непосредственно в Камбарском районе.

Кроме того, по словам Маринина, в 2020 году на территории Камбарки должен открыться новый полигон, куда будут вывозить твердые коммунальные отходы. В 2019 году ТКО приходилось возить через камский мост на Нылгинский полигон, располагающийся в 150 км от населенного пункта.

Город Камбарка расположен на юго-востоке республики, в 116 километрах от Ижевска. Является административным центром Камбарского района и единственным из шести удмуртских городов имеющий статус города районного подчинения.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов, среди которых "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности" и "Чистый воздух". Всего на реализацию нацпроекта в России планируется направить более 4 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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