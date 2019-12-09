{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Новая система обращения с ТКО

Минприроды разработало план для регионов-аутсайдеров в реформе мусорной отрасли

Ведомство советует ликвидировать задолженности бюджетных учреждений перед региональными операторами и привести норматив накопления отходов к фактическому

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минприроды России направило главам регионов, которые не соблюдают сроки начала реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), письма с рекомендациями по устранению проблем. Министерство советует привести норматив накопления отходов к фактическому и ликвидировать задолженности бюджетных учреждений перед региональными операторами, отмечает пресс-служба ведомства.

Спецпроект на тему
Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал, что на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском краях, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областях, в Еврейской автономной области реформа обращения с ТКО не начнется в срок и потребовал объяснений.

"Министерство природных ресурсов и экологии разослало письма к губернаторам регионов, в которых запущена реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), с предложениями по увеличению финансовой устойчивости и стабилизации деятельности региональных операторов. В документе за подписью главы ведомства перечислен ряд мер, которые местные власти могут принять для помощи компаниям, ответственным за вывоз и утилизацию ТКО", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Отмечается, что министерство предлагает оценить размер нормативов накопления отходов у населения и привести его к фактическим значениям, ликвидировать задолженности бюджетных учреждений перед региональными операторами, оборудовать надлежащим образом контейнерные площадки.

Ранее Минприроды сообщило о том, что риск остановки оказания коммунальной услуги по вывозу ТКО в связи с некачественной работой региональных операторов существует в 16 регионах России. В связи с этим глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин дал поручение региональным властям принять исчерпывающие меры.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичКобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссияНовая система обращения с ТКО
Реклама на ТАСС
Нацпроект позволил обучить более 3 тыс. работников в Удмуртии
Доступ к мероприятиям, проводимым в рамках нацпроекта, уже получили 29 предприятий республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС