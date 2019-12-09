Минприроды разработало план для регионов-аутсайдеров в реформе мусорной отрасли

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Минприроды России направило главам регионов, которые не соблюдают сроки начала реформы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), письма с рекомендациями по устранению проблем. Министерство советует привести норматив накопления отходов к фактическому и ликвидировать задолженности бюджетных учреждений перед региональными операторами, отмечает пресс-служба ведомства.

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Что происходит с мусором после того, как его выбрасывают Сколько россияне производят отходов, как платят за их вывоз и во что перерабатывают вторсырье

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал, что на Камчатке, в Краснодарском и Хабаровском краях, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областях, в Еврейской автономной области реформа обращения с ТКО не начнется в срок и потребовал объяснений.

"Министерство природных ресурсов и экологии разослало письма к губернаторам регионов, в которых запущена реформа отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), с предложениями по увеличению финансовой устойчивости и стабилизации деятельности региональных операторов. В документе за подписью главы ведомства перечислен ряд мер, которые местные власти могут принять для помощи компаниям, ответственным за вывоз и утилизацию ТКО", - сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

Отмечается, что министерство предлагает оценить размер нормативов накопления отходов у населения и привести его к фактическим значениям, ликвидировать задолженности бюджетных учреждений перед региональными операторами, оборудовать надлежащим образом контейнерные площадки.

Ранее Минприроды сообщило о том, что риск остановки оказания коммунальной услуги по вывозу ТКО в связи с некачественной работой региональных операторов существует в 16 регионах России. В связи с этим глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин дал поручение региональным властям принять исчерпывающие меры.

Реформа отрасли по обращению с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.