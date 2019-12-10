Хабаровский край создаст краевую структуру для вывоза и утилизации отходов

ХАБАРОВСК, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Хабаровского края планируют создать в начале 2020 года краевую структуру для обращения с отходами, которая возьмет на себя экономически непривлекательные для коммерческих компаний территории. Об этом сообщил журналистам министр ЖКХ Хабаровского края Дарий Тюрин на пресс-конференции во вторник.

В понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев констатировал, что в Краснодарском и Хабаровском краях, Владимирской, Курганской, Саратовской, Ульяновской областях, в Еврейской автономной области реформа обращения с ТКО не начнется в срок, потребовав от региональных властей объяснений. Хабаровский край намерен перейти на новую систему обращения с отходами с января 2020 года. Власти региона решили воспользоваться правом отсрочки из-за возникших противоречий в работе регионального оператора, договор с которым был расторгнут в 2018 году.

"Сейчас отобран только один региональный оператор, который будет работать в Комсомольске-на-Амуре и в близлежащих поселениях. Остальные конкурсы не состоялись. Планируем провести еще раз конкурсы для выбора нескольких региональных операторов. Территории, которые для коммерческих компаний являются непривлекательными, заберет на себя краевая структура с функциями регионального оператора. Создать ее планируется в первом квартале 2020 года, заходить на территории она будет в течение всего года", - сказал Тюрин.

Согласно утвержденной территориальной схеме обращения с отходами, в Хабаровском крае определено 19 зон, откуда операторские компании будут вывозить мусор для того, чтобы доставить его на объекты обработки. Зоны были сформированы по принципу наиболее эффективной логистики. Сейчас ведется работа по узакониванию свалок в крае. Тюрин пояснил, что новая краевая структура будет работать в основном с отдаленными северными территориями.

Министр также сообщил, что Хабаровский край попал в число отстающих по реформе системы обращения с мусорными отходами субъектов из-за того, что не выполнена одна из ее задач по выбору региональных операторов. При этом основная цель реформы - повышение показателей переработки и утилизации отходов - в регионе достигнута. По национальному проекту "Экология" доля отходов, направленных на обработку и сортировку к 2024 году должна достигать 60%, на утилизацию - 36%. В 2019 году по нацпроекту регион должен был направить на обработку 14% отходов, а на утилизацию - 7%, при этом к началу будущего года Хабаровский край выйдет на 16% по обработке и на 9% по утилизации. Тюрин пояснил, что в течение этого года в регионе ввели в эксплуатацию несколько объектов переработки мусора.

О реформе обращения с отходами

Реформа обращения с отходами началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Для перехода на новую систему установлены новые тарифы на вывоз мусора, они должны обеспечить окупаемость работы операторов и современный подход к обращению с отходами. Целевые показатели реформы отражены в нацпроекте "Экология".