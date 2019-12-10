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В колледже в Магадане появятся современные мастерские за 25,6 млн рублей

Средства на оснащение мастерских выделят из федерального бюджета в рамках национального проекта "Образование"
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© Дмитрий Рогулин/ТАСС

ТАСС, 10 декабря. Магаданский горно-строительный колледж (ГСК) в 2020 году получит из федерального бюджета финансирование в объеме 25,6 млн рублей на оснащение строительных мастерских. Учреждение стало победителем конкурса на получение грантов от Минпросвещения России, сообщается во вторник в пресс-релизе правительства Магаданской области.

По информации региональных властей, обновление материально-технической базы горно-строительного колледжа имеет большое значение для области, так как именно строительные профессии входят в тройку наиболее востребованных на Колыме. В настоящее время Магаданская область особенно остро нуждается в рабочих руках в связи с тем, что в рамках национальных проектов и при поддержке правительства РФ в 2019 году в регионе началось масштабное строительство. Выделенные средства будут предоставлены колледжу по национальному проекту "Образование".

"Магаданский горно-строительный колледж (ГСК) получит 25,6 млн рублей", - говорится в распространенном сообщении.

Как сообщили в пресс-службе, Магаданский горно-строительный колледж является одним из ключевых участников в реализации в регионе проектов, направленных на минимизацию кадрового дефицита. Профильное учреждение готовит рабочие кадры для строительной и горной отраслей. В настоящее время для восполнения нехватки строителей на базе колледжа увеличена группа строительных специальностей на 75 мест. Кроме того, открыта новая специальность - "Строительство и эксплуатация инженерных сооружений".

"Благодаря финансированию получится повысить уровень подготовки специалистов. На выделенные средства планируется приобрести новое оборудование. Время идет, на предприятиях одна техника устаревает, появляется новая, и наши студенты должны идти в ногу со временем, ведь они - будущее региона", - сообщил ТАСС представитель колледжа.

Ранее власти Колымы сообщали, что регион является одним из лидеров по стране в горнодобывающей промышленности. Колымские золотопромышленники добыли в этом году 40,23 т золота, достигнув рекордного для региона с 1979 года показателя. Кроме того, с началом реализации национальных проектов в области начали строить жилье (ранее в регионе отсутствовал первичный рынок жилья), социально значимые объекты, реконструируют аэропорты и ремонтируют дороги.

Нацпроект

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 года. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияМагаданская областьДальний Восток
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