Глава Адыгеи требует привлекать жителей региона к контролю за действиями оператора ТКО

МАЙКОП, 10 декабря. /ТАСС/. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов требует использовать все возможные способы обратной связи с населением при контроле за деятельностью оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Об этом сообщает во вторник пресс-служба главы республики, информируя о ходе реализации в Адыгее нацпроекта "Экология".

В настоящее время в республике в соответствии с нацпроектом "Экология" реализуется два региональных проекта - "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами" и "Чистая вода".

"Несмотря на выполнение в полном объеме перехода на новую систему обращения с ТКО, необходимо контролировать действия регионального оператора, качество его работы, использовать все механизмы обратной связи с населением, в том числе и социальные сети", - отметил Кумпилов, слова которого приводит пресс-служба. В связи с этим он отметил, что ранее была разработана электронная модель территориальной схемы обращения с коммунальными отходами. Система, по мнению Кумпилова, должна учитывать все особенности региона и быть понятной как для самого оператора, так и для населения.

По региональному проекту "Чистая вода" в Адыгее предусмотрен план по внедрению современных методов водоочистки, а также реконструкции и строительству 38 водозаборных сооружений в 50 населенных пунктах.