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В Саратовской области увеличат темпы благоустройства общественных территорий по нацпроекту

По словам министра строительства и ЖКХ области Павела Мигачева, планируется благоустроить не менее 101 общественной территории, а также дворы

САРАТОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Саратовской области в 2020 году увеличат темпы благоустройства скверов, площадей и других общественных пространств, проводимого за счет национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщил ТАСС во вторник министр строительства и ЖКХ области Павел Мигачев.

"В 2020 году в Саратовской области продолжится формирование комфортной городской среды в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Планируется благоустроить не менее 101 общественной территории, а также дворы. Таким образом темпы работ будут увеличены, так как по итогам текущего года благоустроено 75 общественных территорий", - сказал министр.

По словам Мигачева, работы будут вестись во всех районах области. "Парки, площади и скверы для благоустройства выбирают сами жители. В городах и поселках области проходят рейтинговые голосования и общественные обсуждения", - отметил министр.

Среди крупных объектов, которые удалось благоустроить в текущем году, Мигачев назвал благоустройство главной пешеходной улицы Саратова - проспекта Кирова, а также Театральной площади в другом крупном городе региона - Вольске. "Также в Балакове были отремонтированы три территории: сквер по улице Минской, детский парк, бульвар по улице Проспект Героев", - добавил министр.

Он уточнил, что в 2020 году на благоустройство общественных пространств будет направлено около 747 млн рублей. рублей, средства будут, в основном, выделены из федерального бюджета.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСаратовская область
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