Тюменский производитель впервые отправил лыжи для сноубайков в Словакию

ТЮМЕНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Один из тюменских экспортеров впервые отправил в Словакию комплекты лыж и гусеничного оборудования собственного производства, сообщила во вторник пресс-служба Центра поддержки экспорта (ЦПЭ) Тюменской области.

"Сегодня, 10 декабря, один из региональных экспортеров впервые совершил отправку в Словакию комплекта лыж и гусеничного оборудования "Сноурайдер" собственного производства. По информации представителей компании, контракт со словаками стал успешным завершением внешнеэкономической деятельности этого года. В 2019 году предприятие экспортировало 30 комплектов для сноубайков на сумму более 6 млн рублей. Объем поставок вырос примерно на 30%, по сравнению с показателями 2018 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе центра ЦПЭ уточнили, что чаще всего заказчиками тюменских лыж и гусеничной подвески, которые способны модернизировать мотоцикл в сноубайк, выступают именно спортсмены. На сегодняшний день около четверти производимого оборудования поставляются в такие страны, как Япония, Испания, Андорра, Румыния, Грузия, Казахстан, Польша. Недавно тюменский производитель отправил продукцию для байков и в Гренландию.

"Почти все комплектующие для лыж изготавливаются компанией в Тюмени. Только гусеничную ленту заказывают на одном из российских заводов, а пару запчастей привозят из-за границы. Компания вышла на международный рынок при содействии правительства региона около двух лет назад. Специалисты областного центра поддержки экспорта оказали поддержку на стадии оформления и перевода коммерческих предложений, сертификации продукции, а также в организации участия представителей предприятия в международных выставках. В остальном решающую роль сыграло высокое качество изготавливаемых лыжных комплектов и грамотно выстроенная логистика", - сообщили в пресс-службе.

По информации департамента ЦПЭ, в данный момент с тюменской компанией работает пять европейских дилерских центров. В планах открыть представительства во Франции, США и Канаде.

О Центре поддержки экспорта Тюменской области

Деятельность Центра поддержки экспорта Тюменской области, входящего в состав Западно-Сибирского инновационного центра, ведется по национальному проекту "Международная кооперация и экспорт" и региональному проекту "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".

В 2018 году Центром поддержки экспорта Тюменской области были организованы бизнес-миссии в Казахстан, ОАЭ, Азербайджан, Туркменистан, проводились консультации с предприятиями по поставкам продукции в Германию. В результате в 2019 году поставки по этим направлениям увеличились, в том числе и среди тех стран, которые ранее сотрудничали с Тюменской областью (ОАЭ, Германия, Дания, Алжир, Египет, Великобритания, Венгрия, Италия, Испания, Польша, США). Так, экспорт в Германию вырос почти в три раза, в ОАЭ - в пять с половиной раз, в Египет - в четыре раза. Также в этом году предприниматели региона впервые стали экспортировать продукцию в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Хорватию и другие страны.