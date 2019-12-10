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Самарская область стала лидером ПФО по открытию модельных библиотек по нацпроекту

Модельная библиотека представляет собой многоотраслевой фонд, в котором, помимо хранилища с книгами, обустроены выставочные пространства

САМАРА, 10 декабря. /ТАСС/. Наибольшее количество модельных библиотек в Приволжском федеральном округе (ПФО) открылось в Самарской области в текущем году по национальному проекту "Культура". Об этом сообщил во вторник журналистам министр культуры региона Борис Илларионов.

"В этом году введено в строй девять модельных библиотек. Это много по сравнению с другими регионами ПФО - такой цифры нет больше ни у кого. Максимум открывается по четыре библиотеки", - сказал министр.

В течение года в регионе открылись по две модельные библиотеки в Самаре, Тольятти и Сергиевском районе, по одной - в Сызрани, Приволжском и Сызранском районах. На открытие библиотек из федерального бюджета было привлечено 55 млн рублей. Как отметил министр, в 2020 году запланировано открытие модельной библиотеки в Новокуйбышевске.

Модельная библиотека представляет собой многоотраслевой фонд, в котором, помимо хранилища с книгами, обустроены выставочные пространства, а также интерактивные площадки. В таких библиотеках посетители могут не только взять книги или посетить читальный зал, но и побывать на выставках или лекциях. Открываются отдельные библиотеки для взрослых и детей. Во взрослых для посетителей с маленькими детьми для них организуется отдельное пространство с развлекательной тематикой.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 годы и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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