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В Иркутской области приобретут 9 мобильных "Кванториумов"

Технопарки будут приезжать в сельские населенные пункты

ИРКУТСК, 11 декабря. /ТАСС/. Министерство образования Иркутской области в 2020-2022 годах по профильному нацпроекту приобретет девять мобильных детских технопарков "Кванториум" для сельской местности, в которых школьники смогут заниматься научно-исследовательской деятельностью. Об этом сообщила в среду ТАСС министр образования области Валентина Перегудова.

"Мы приобретем девять мобильных "Кванториумов", чтобы дети в сельской местности занимались проектной, научно-исследовательской деятельностью. Это передвижные классы на платформе автомобиля "Камаз", которые оснащены техническими средствами обучения. Они по расписанию будут приезжать в сельские населенные пункты", - сказала Перегудова.

Кроме того, министерство планирует открыть в 2020-2022 годах три стационарных "Кванториума" в Усолье-Сибирском, Усть-Илимске и Братске. Обучение детей в них будет ориентировано на дальнейшую работу на местных промышленных предприятиях.

"["Кванториум"] в 2020 году [будет создан] в Усолье-Сибирском, в 2022 - в Усть-Илимске и Братске по нацпроекту, деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов. ["Кванториумы"] будут учитывать специфику муниципалитетов. Например, в Усолье-Сибирском работает предприятие "Фармасинтез" (производство лекарственных препаратов - прим. ТАСС), "Кванториум" уже будет направлен на работу с "Фармасинтезом", в Братске - алюминиевый завод и группа "Илим", в Усть-Илимске - "Илим". У нас есть дорожная карта по работе с этими компаниями", - сообщила Перегудова.

В Иркутской области действуют два "Кванториума". Оба находятся в Иркутске. Это детский технопарк "Кванториум Байкал", в котором занимаются порядка 400 детей, и "Кванториум", открытый властями региона совместно с Восточно-Сибирской железной дорогой, в нем около 200 учащихся. "Это дети, постоянно занимающиеся там. Вообще "Кванториумами" охвачено больше детей, потому что работа строится по-разному. Например, в каникулы приезжает группа из какой-то территории. Каждый день у них нет возможности ездить, а в каникулярное время они могут позаниматься", - сказала министр.

Профориентация детей-инвалидов

В рамках нацпроекта в Иркутской области модернизируют инфраструктуру коррекционных школ, где создаются возможности для профориентационной работы с детьми в условиях, сберегающих их здоровье. Как рассказала министр, в 2019 году в 12 школах обновили материально-техническую базу.

"Туда было закуплено современное оборудование для ребят с ограниченными возможностями здоровья - все, что необходимо по федеральным государственным образовательным стандартам, в том числе и новое компьютерное оборудование, и развивающее", - сказала Перегудова.

В школах обновили инфраструктуру трудовых мастерских и кабинетов технологии, чтобы заниматься профориентацией воспитанников, помогая им в выборе профессии, востребованной на рынке труда. Переоснастили кабинеты психологов, логопедов, учителей-дефектологов. На модернизацию инфраструктуры школ было затрачено 30 млн рублей. Столько же планируется направить на эти цели в 2020 году, чтобы обновить материально-техническую базу еще порядка 12 коррекционных школ.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей, проект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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