Тверской губернатор заявил, что Путин поддержал строительство корпуса онкодиспансера

ТАСС, 11 декабря. Правительство Тверской области планирует построить новый корпус онкологического диспансера в Твери для перевода отделений из действующего ветхого здания. Эти планы получили поддержку президента РФ Владимира Путина, сообщил в среду губернатор Тверской области Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2019 года.

Областной онкологический диспансер работает в Твери с 1946 года, в его структуре есть диагностические отделения и лаборатории, стационар с отделениями химиотерапии, урологии, гастроэнтерологии, радиологии и другие подразделения. По словам Рудени, здание находится в ветхом состоянии.

"Обратились к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о поддержке по этому направлению. Глава государства подписал наше обращение о строительстве нового онкологического корпуса в Твери", - сказал Руденя, не уточнив сроков начала строительства.

По словам губернатора, в правительстве региона решается вопрос о приобретении оборудования в онкодиспансер на общую сумму около 26 млн рублей. Планируется закупка генератора электрохирургической системы, ультразвуковую диагностическую систему, микроскопы, лазерный хирургический аппарат.

Руденя отметил, что появление современного диспансера позволит эффективней проводить профилактику и лечение онкозаболеваний, что является одной из ключевых задач национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография". В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Тверской области до 2024 года также планируется создать пять центров амбулаторной онкологической помощи. Они появятся в Кимрах, Бежецке, Вышнем Волочке, Нелидове Твери и будут обслуживать не только жителей районов, где они будут располагаться, но и соседних округов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста в РФ (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.