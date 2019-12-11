Инновационная передвижная эколаборатория будет работать в Сибири по нацпроекту

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Инновационная передвижная лаборатория для мониторинга качества воздуха будет работать в Сибирском федеральном округе (СФО) для проведения эксперимента по снижению выброса вредных веществ в промышленных городах по нацпроекту "Экология". Об этом сообщила в среду пресс-служба Росприроднадзора.

"В Сибирский федеральный округ доставлена новая передвижная лаборатория. В СФО находятся пять из 12 городов, где реализуется федеральный проект "Чистый воздух". Это Братск, Новокузнецк, Омск, Красноярск и Норильск. Мы планируем, что посты ПЭП-1-1М постепенно появятся во всех регионах. Оборудование передвижных лабораторий способно фиксировать концентрацию 27 основных загрязняющих веществ в воздухе", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Светланы Радионовой.

Она добавила, что Росприроднадзор сможет быстрее получать объективную информацию, находить источники вреда природе и принимать меры по их ликвидации и регулированию благодаря этой лаборатории.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года включительно и состоит из 11 подразделов, в том числе "Чистый воздух". В рамках этого федерального проекта планируется снизить уровень загрязняющих выбросов как минимум на 20% в 12 промышленных городах. Также должна появиться эффективная система мониторинга и общественного контроля за состоянием воздуха.