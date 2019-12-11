{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Инновационная передвижная эколаборатория будет работать в Сибири по нацпроекту

Ее оборудование способно фиксировать концентрацию 27 основных загрязняющих веществ в воздухе

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Инновационная передвижная лаборатория для мониторинга качества воздуха будет работать в Сибирском федеральном округе (СФО) для проведения эксперимента по снижению выброса вредных веществ в промышленных городах по нацпроекту "Экология". Об этом сообщила в среду пресс-служба Росприроднадзора.

"В Сибирский федеральный округ доставлена новая передвижная лаборатория. В СФО находятся пять из 12 городов, где реализуется федеральный проект "Чистый воздух". Это Братск, Новокузнецк, Омск, Красноярск и Норильск. Мы планируем, что посты ПЭП-1-1М постепенно появятся во всех регионах. Оборудование передвижных лабораторий способно фиксировать концентрацию 27 основных загрязняющих веществ в воздухе", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Светланы Радионовой.

Она добавила, что Росприроднадзор сможет быстрее получать объективную информацию, находить источники вреда природе и принимать меры по их ликвидации и регулированию благодаря этой лаборатории.

Нацпроект "Экология" рассчитан до 2024 года включительно и состоит из 11 подразделов, в том числе "Чистый воздух". В рамках этого федерального проекта планируется снизить уровень загрязняющих выбросов как минимум на 20% в 12 промышленных городах. Также должна появиться эффективная система мониторинга и общественного контроля за состоянием воздуха.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияРадионова, Светлана Геннадьевна
Реклама на ТАСС
Объем вывоза ТКО в Удмуртии по итогам года увеличится вдвое
К концу 2019 года на полигонах разместят до 330 тыс. т отходов, сообщил председатель правительства региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС