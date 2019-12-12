В России в 2020 году планируют рекультивировать почти 50 свалок

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Почти 50 объектов вошли на данный момент в список рекультивируемых свалок в 2020 году, окончательный их перечень появится в январе. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология" Вадим Петров.

"Получается 26 субъектов и 47 объектов на текущий момент - это и несанкционированные свалки, и особо опасные. Надо отметить, что ряд объектов, которые не были включены, сейчас завершают подработку заявок, которые по тем или иным причинам не соответствовали требованиям. До конца года мы в тесной работе с регионами, у которых проблемы были с заявками, будем уже корректировать планы, чтобы включить их также в 2020 год", - сказал он, добавив, что окончательный список свалок, которые будут рекультивировать в 2020 году, появится в январе.

По словам Петрова, по всем 33 объектам, рекультивация которых была запланирована в 2019 году, технологическая готовность близится к 100%. Работы практически завершены уже в трех регионах - Чечне, Смоленской и Волгоградской областях.

Как сообщил директор департамента госполитики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды РФ Игорь Ивачев, в федеральный проект "Чистая страна" на 2020 год уже вошли Карачаево-Черкесия, Удмуртия, Чечня, Чувашия, Ингушетия, Татарстан, Владимирская, Волгоградская, Московская, Калужская, Кировская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Рязанская, Тамбовская, Тульская и Ярославская области.

Нацпроект "Экология" разработан в рамках реализации майского указа президента РФ Владимира Путина. В нацпроект включены 11 подразделов, в том числе "Чистая страна". На реализацию нацпроекта в РФ планируется направить 4,041 млрд рублей.