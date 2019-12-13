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Треть соцобъектов по нацпроекту в Приморье получили высокоскоростной интернет в первый год

В 2020 году доступ к интернету получат 32% организаций, в 2021 году - еще 42% предприятий края
Описание
© Михаил Джапаридзе/ТАСC, архив

ВЛАДИВОСТОК, 13 декабря. /ТАСС/. Администрация Приморского края подключила к высокоскоростному интернету треть социально значимых объектов из запланированных до 2021 года по проекту "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" в первый год реализации программы, в 2019 году. Об этом сообщается в пятницу на сайте администрации края.

"В Приморье 295 социально значимых учреждений подключили к высокоскоростному интернету. Качественный доступ к сети появился в школах и учреждениях среднего профессионального образования, фельдшерско-акушерских пунктах, органах государственной власти и местного самоуправления, подразделениях Росгвардии и избирательных комиссиях, а также в пунктах полиции и пожарных частях разных районов края", - говорится в сообщении.

Из него следует, что речь идет об итогах реализации программы в 2019 году.

Подрядчиком является ПАО "Ростелеком". Компания обязана не только проложить кабель, но и обслуживать его до конца 2021 года. "Это позволит избежать ситуаций, когда кабель к населенному пункту подведен, но фактически доступа к сети нет ни в одном доме", - уточняется в сообщении.

Проект "Информационная инфраструктура" в Приморье начали реализовывать в 2019 году. Он рассчитан на три года, до 2021 года. Всего планируется подключить к высокоскоростному интернету 1,1 тыс. соцобъектов. По словам специалистов, это позволит внедрить телемедицину в отдаленные районы Приморья, организовать дистанционное образование, проводить полноценные уроки информатики в небольших селах, ускорить работу органов власти.

По плану проекта, в 2020 году доступ к сети интернет получат 32% организаций, в последний год реализации - еще 42% предприятий края. Проект финансируется полностью за счет федерального бюджета. Это более 1,3 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительно-монтажные работы и оплату трафика интернета до конца 2021 года. Всего в крае в рамках нацпроекта "Цифровая экономика" реализуются пять региональных проектов.

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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