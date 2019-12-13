На борьбу с раком и инсультами в Бурятии направили половину всех средств нацпроекта

УЛАН-УДЭ, 13 декабря. /ТАСС/. Почти половина средств, выделенных Бурятии в 2019 году по нацпроекту "Здравоохранение", направлена на борьбу с онкологическими заболеваниями и на лечение больных с патологиями органов сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.

Болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания - основные причины смертности населения Бурятии. Ежегодно врачи диагностируют онкологические заболевания примерно у 3 тыс. жителей республики, на учете в республиканском онкодиспансере состоят более 16,6 тыс. пациентов. Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - порядка 404 на 100 тыс. населения. Чаще всего люди умирают от ишемической болезни сердца, заболеваний сосудов головного мозга, артериальной гипертензии, приводящих к инсультам и инфарктам.

"Всего в 2019 году на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Бурятии предусмотрено около 618 млн рублей. Из них 176,3 млн рублей направлено на переоснащение медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, и 76 млн рублей - на переоснащение оборудованием регионального сосудистого центра Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Н. А. Семашко, а также первичных сосудистых отделений больницы скорой медпомощи (БСМП) им. В. В. Ангапова и Гусиноозерской центральной районной больницы", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Бурятии Туяна Лыгденова, уточнив, что большая часть средств (591 млн рублей) поступила из федерального бюджета.

Закупка качественной оптики

По словам Лыгденовой, в сосудистые центры региона закуплено более 40 единиц новейшего оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, функциональные кровати, медоборудование для ранней реабилитации больных, перенесших инсульт. "Кроме того, в последнее время все чаще возникает необходимость проведения операций на сосудах головного мозга, диаметр которых может составлять до 2 мм. Проведение таких сложных операций затруднительно без применения качественной оптики, теперь такая техника есть в Республиканской клинической больнице. Это новый операционный микроскоп стоимостью 16 млн рублей", - сказала пресс-секретарь.

Для оказания помощи и лечения пациентов онкологического диспансера и детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ более 40 единиц медоборудования, в том числе видеобронхоскоп, видеоколоноскоп, видеогастроскоп, позволяющие проводить быструю и точную диагностику. Еще более 127 млн рублей выделено в этом году Бурятии на закупку оборудования в детские поликлиники, свыше 110 млн рублей - на санитарно-эвакуационные работы, 118 млн рублей - на приобретение компьютеров, планшетов, для создания единого цифрового контура в 55 медорганизациях, около 10 млн рублей - на создание двух фельдшерско-акушерских пунктов в Кабанском и Еравнинском районах.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.