{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На борьбу с раком и инсультами в Бурятии направили половину всех средств нацпроекта

Болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания - основные причины смертности населения региона
Описание
© Юрий Смитюк/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 13 декабря. /ТАСС/. Почти половина средств, выделенных Бурятии в 2019 году по нацпроекту "Здравоохранение", направлена на борьбу с онкологическими заболеваниями и на лечение больных с патологиями органов сердечно-сосудистой системы. Об этом сообщили ТАСС в республиканском Минздраве.

Болезни сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания - основные причины смертности населения Бурятии. Ежегодно врачи диагностируют онкологические заболевания примерно у 3 тыс. жителей республики, на учете в республиканском онкодиспансере состоят более 16,6 тыс. пациентов. Показатель смертности от сердечно-сосудистых заболеваний - порядка 404 на 100 тыс. населения. Чаще всего люди умирают от ишемической болезни сердца, заболеваний сосудов головного мозга, артериальной гипертензии, приводящих к инсультам и инфарктам.

"Всего в 2019 году на реализацию нацпроекта "Здравоохранение" в Бурятии предусмотрено около 618 млн рублей. Из них 176,3 млн рублей направлено на переоснащение медорганизаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, и 76 млн рублей - на переоснащение оборудованием регионального сосудистого центра Республиканской клинической больницы (РКБ) им. Н. А. Семашко, а также первичных сосудистых отделений больницы скорой медпомощи (БСМП) им. В. В. Ангапова и Гусиноозерской центральной районной больницы", - сообщила пресс-секретарь Минздрава Бурятии Туяна Лыгденова, уточнив, что большая часть средств (591 млн рублей) поступила из федерального бюджета.

 

Закупка качественной оптики

 

По словам Лыгденовой, в сосудистые центры региона закуплено более 40 единиц новейшего оборудования, в том числе аппараты искусственной вентиляции легких, УЗИ, функциональные кровати, медоборудование для ранней реабилитации больных, перенесших инсульт. "Кроме того, в последнее время все чаще возникает необходимость проведения операций на сосудах головного мозга, диаметр которых может составлять до 2 мм. Проведение таких сложных операций затруднительно без применения качественной оптики, теперь такая техника есть в Республиканской клинической больнице. Это новый операционный микроскоп стоимостью 16 млн рублей", - сказала пресс-секретарь.

Для оказания помощи и лечения пациентов онкологического диспансера и детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ более 40 единиц медоборудования, в том числе видеобронхоскоп, видеоколоноскоп, видеогастроскоп, позволяющие проводить быструю и точную диагностику. Еще более 127 млн рублей выделено в этом году Бурятии на закупку оборудования в детские поликлиники, свыше 110 млн рублей - на санитарно-эвакуационные работы, 118 млн рублей - на приобретение компьютеров, планшетов, для создания единого цифрового контура в 55 медорганизациях, около 10 млн рублей - на создание двух фельдшерско-акушерских пунктов в Кабанском и Еравнинском районах.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияБурятияДальний Восток
Реклама на ТАСС
В Приморском крае открылся первый центр амбулаторной онкологической помощи
В ближайшие три года в регионе планируют создать еще 11 подобных центров
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС