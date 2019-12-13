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До конца года в Карелии планируют открыть три фельдшерско-акушерских пункта

Все пункты оснащены мини-лабораторией, электрокардиографом, дефибриллятором, холодильниками для хранения лекарственных средств, экспресс-анализаторами уровня холестерина и сахара в крови, пеленальным столиком

ПЕТРОЗАВОДСК, 13 декабря. /ТАСС/. В Карелии откроют три фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) до конца текущего года в рамках нацпроекта "Здравоохранение" и подготовки к 100-летию республики Карелия. Об этом на заседании Государственной комиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования республики рассказал глава региона Артур Парфенчиков.

"В 2019 году в Карелии были введены в эксплуатацию 17 ФАПов, до конца года за счет средств регионального бюджета планируется приобрести еще три", - сказал Парфенчиков.

В фельдшерско-акушерских пунктах есть все необходимое оборудование для оказания доврачебной медицинской и экстренной помощи. ФАП оснащен мини-лабораторией, электрокардиографом, дефибриллятором, холодильниками для хранения лекарственных средств, экспресс-анализаторами уровня холестерина и сахара в крови, пеленальным столиком.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. жителей) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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