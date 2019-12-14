Школьные технопарки cоздадут в 42 сельских школах Новосибирской области в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 14 декабря. /ТАСС/. Школьные технопарки создадут в 2020 году за счет нацпроекта "Образование" в 42 школах различных районов Новосибирской области, сообщил ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук.

"В следующем году будут созданы 42 центра на территории региона в различных муниципалитетах, на эти цели направили почти 120 млн", - сказал Федорчук.

Он уточнил, что на одну школу грант составляет около 2 млн рублей. Благодаря купленному оборудованию школы могут участвовать в соревновательной деятельности World Skills и олимпиаде НТИ. Кроме того, созданная инфраструктура позволит детям заниматься техническим творчеством, охват которым на сегодня крайне низок, отметил министр.

"Точки роста" оснащаются современными оборудованием, таким как 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, квадрокоптеры, ноутбуки-трансформеры, интерактивные доски, наборы для робототехники, тренажеры для уроков, а также инструменты для ручной работы.

Нацпроект "Образование" охватывает период с 2019 по 2024 годы. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей, проект призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.