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В правительстве перераспределили средства на программу оздоровления Волги

В 2020 и 2021 годах на этот проект дополнительно выделят по 1 млрд рублей

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Финансирование расходов, предусмотренных федеральным проектом оздоровления Волги, в объеме 2,6 млрд руб., перенесено с 2019 года на 2020-2022 годы в рамках нацпроекта "Экология". Соответствующее решение было принято на заседании правительства РФ 12 декабря и опубликовано на сайте правительства в субботу.

"Минстрою России на реализацию федерального проекта "Оздоровление Волги" в части мероприятий по строительству, реконструкции (модернизации) очистных сооружений водопроводно-канализационного хозяйства предусмотрено уменьшение средств субсидий из федерального бюджета в 2019 году в объеме 2 602 796,6 тыс. рублей с перераспределением средств субсидий из федерального бюджета на 2020-2022 годы", - говорится на сайте правительства.

Так, в 2020 и 2021 годах на оздоровление Волги выделят дополнительно по 1 млрд. рублей, в 2022 году - 602,8 млн. рублей.

Перераспределение произойдет в рамках национального проекта "Экология" за счет федеральных проектов "Оздоровление Волги", "Сохранение лесов" и "Инфраструктура обращения с отходами I-II классов опасности".

Ранее глава Минстроя России Владимир Якушев заявлял, что необходимость переноса вызвана тем, что у части регионов отсутствует проектно-сметная документация на объекты по проекту "Оздоровление Волги", а также имеется дефицит средств в региональных и местных бюджетах на проведение проектно-изыскательских работ.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Якушев, Владимир ВладимировичРоссия
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