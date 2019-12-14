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Липецкая область первой запустила водозаборы по проекту "Чистая вода"

Глава региона Игорь Артамонов рассказал, что области требуется около 9 млрд рублей, чтобы во всех районах появилась качественная вода

ТАСС, 14 декабря. Липецкая область первой в стране запустила три объекта водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" национального проекта "Экология". Чистая вода уже пришла в дома жителей Лебедянского и Краснинского районов области, на очереди Липецкий и Долгоруковский районы, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

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"В этом году мы сделали три объекта, на следующий год запланирован водовод в Подгорном, но мы будем предлагать еще объекты. Почти все сельские районы у нас имеют проблемы с водой: как с ее наличием, так и с качеством. В самом Липецке допустимое качество воды", - сказал Артамонов, слова которого приводит пресс-центр нацпроекта

По словам главы региона, в области в проект предстоит внести очень большие инвестиции - вместе с федеральным бюджетом до 2024 года предусмотрено 650 млн рублей. "Этого явно недостаточно, чтобы мы вышли на требуемые населением параметры. Нам надо около 9 млрд рублей, чтобы вода была качественной. Сегодня мы не имеем такой возможности", - добавил губернатор.

Новые скважины

В частности, в селе Васильевка Лебедянского района вводят в строй дополнительную водную скважину. Для разросшегося в последнее время села это важнейший объект: скважина обеспечит качественной питьевой водой около ста домовладений, в числе которых 35 участков для многодетных семей. До сих пор живущие здесь семьи за водой были вынуждены ездить на окраину села.

В селе Красное в рамках федерального проекта "Чистая вода" заканчивают реконструкцию водозабора, который обеспечит водой весь районный центр, а это почти 4 тыс. человек. До этого пробы воды здесь тоже не соответствовали санитарным нормам, поэтому водозабор решили реконструировать. Жители Красного уже заметили изменения - напор воды стал более мощным, улучшилось и качество воды, отметили в пресс-центре.

До конца года работы по нацпроекту "Чистая вода" пройдут в Липецком, Долгоруковском, Краснинском и Усманском районах. Только в Липецком районе области 175 артезианских скважин. С первых чисел декабря на них начали ставить новую автоматику. Оборудование, которое повысит качество и надежность водоснабжения, вскоре появится на всех скважинах в регионе, сообщили в пресс-центре.

"В 2019 году на территории области будут введены в эксплуатацию четыре новых объекта водоснабжения, оборудованные новейшей техникой, которая позволяет снизить содержание нитратов в воде примерно на 30%. Сегодня три скважины уже запущены, а строительство четвертой (в Долгоруковском районе) завершено. Идут подготовительные работы для ее ввода в эксплуатацию", - рассказал заместитель начальника коммунального отдела управления ЖКХ Липецкой области Сергей Лагутенко.

Федеральный проект "Чистая вода" позволит обеспечить больше россиян питьевой водой надлежащего качества. Для этого модернизируют старые и построят новые очистные сооружения, водозаборы, системы водоснабжения и другие объекты. Вслед за Липецкой областью новые объекты водоснабжения начнут появляться и во всех остальных регионах России.

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Теги
РоссияЛипецкая областьАртамонов, Игорь Георгиевич
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