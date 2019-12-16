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Ростовские власти объяснили причины снижения уровня младенческой смертности в регионе

По словам депутата Законодательного собрания региона Светланы Пискуновой, этого удалось достичь благодаря строительству перинатальных центров и разработке системы обеспечения медицинской помощи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 декабря. /ТАСС/. Показатели младенческой смертности в Ростовской области ниже общероссийского уровня. Об этом в понедельник журналистам заявила главный врач областной детской клинической больницы, депутат Законодательного собрания региона Светлана Пискунова.

Ранее в местных СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что с начала реализации нацпроекта "Здравоохранение" должностные лица в Ростовской области осуществляют фальсификацию медицинской и отчетной документации, которая дает искаженное представление о демографической ситуации и состоянии здравоохранения в регионе, в частности о показателях младенческой смертности.

"Всеми усилиями врачебного и пациентского сообщества она [младенческая смертность] у нас сегодня наконец за 10 месяцев 4,5 промили, то есть из тысячи [лишь] четыре с половиной ребенка гибнут. Для этого нужно было построить перинатальные центры, для этого их нужно было оснастить, для этого нужно было выработать систему межтерриториальную. Именно поэтому этот показатель становится вот таким - 4,5 промили, общероссийский - 5,5", - сказала она.

Пискунова отметила, что речь идет о динамичных показателях, которые по итогам года могут незначительно измениться.

"Эта отрасль - перинатальное здравоохранение - финансируется так, как не финансируется ни одна служба в Ростовской области, наверное, только онкология может с ней поспорить в финансовом обеспечении", - отметила депутат.

По словам Пискуновой, региональное ведомство проверялось всеми компетентными структурами после появления в СМИ информации о сокрытии данных.

"В 2018 году Министерство здравоохранения было проверено всеми структурами по результатам работы средств массовой информации, которые говорили о том, что у нас что-то утаивается и скрывается. Минздрав проверялся Росздравнадзором, Минздравом России, Следственным комитетом и другими компетентными органами, нарушений в деятельности выявлено не было. Я не думаю, что ситуация глобально изменилась за прошедшие полгода. Нарушений не было не потому, что не хотели найти, а потому что информация вся очень открыта и доступна", - считает она.

В конце ноября главу ростовского Минздрава Татьяну Быковскую задержали и отправили под домашний арест. Она возглавляла министерство с 2004 года. По версии предварительного следствия, министр вместе со своим заместителем по общим вопросам Станиславом Беседовским с сентября 2017 года по январь 2018 года допускала превышение должностных полномочий путем ограничения конкуренции при проведении конкурса на утилизацию медицинских отходов в интересах компании "Центр 100 Ростов-на-Дону". Как сообщалось, в компании прошли обыски.

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