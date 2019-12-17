Цифровые эмиссары проконтролируют исполнение нацпроекта "Цифровая экономика" в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 17 декабря. /ТАСС/. Специалисты по контролю за реализацией национального проекта "Цифровая экономика" появятся в аппарате администрации Приморского края в январе 2020 года. Об этом во вторник сообщила пресс-служба администрации.

"Цифровые эмиссары появятся в администрации Приморья. Так назовут представителей руководящего звена в департаментах, которые будут отвечать за внедрение цифровых технологий во вверенных им отраслях. Нововведение продиктовано соответствующим распоряжением губернатора края Олега Кожемяко и направлено на успешную реализацию национального проекта "Цифровая экономика", разработанного по указу президента России Владимира Путина", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в администрации, цифровые эмиссары появятся в каждом региональном департаменте с января следующего года. Всего их будет 38. Они займутся курированием и популяризацией, внедрением и масштабированием сквозных технологий в своей отрасли.

Национальный проект "Цифровая экономика" разработан в рамках реализации указа президента РФ Владимира Путина "О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". В нацпроект включены шесть федеральных проектов: "Информационная инфраструктура", "Цифровые технологии", "Цифровое государственное управление", "Нормативное регулирование цифровой среды", "Кадры для цифровой экономики" и "Информационная безопасность". Всего на исполнение нацпроекта планируется потратить 1 трлн 634,9 млрд рублей.