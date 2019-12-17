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В Приамурье закупят девять передвижных амбулаторий для обследования жителей сел

В 2020 году на эти цели выделят 115,7 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 декабря. Власти Амурской области в 2020 году закупят девять мобильных медкомплексов - с их помощью можно будет проводить медобследования в тех селах региона, где нет фельдшерско-акушерских пунктов и медицинских работников, сообщила во вторник министр здравоохранения региона Евгения Жарновникова.

"На 2020 год нам... доводится из федерального финансирования Минздрава РФ 115,7 млн руб. на закупку [девяти] мобильных комплексов, так называемых передвижных амбулаторий", - сказала Жарновникова на заседании Амурской медицинской палаты.

Министр пояснила, что передвижные амбулатории будут оснащены медицинским модулем: биохимический анализатор биологических жидкостей, гематологический анализатор и ЭКГ-аппарат будут необходимым минимумом. Комплексы планируется закупить по региональной программе "Развитие первичной медико-санитарной помощи" нацпроекта "Здравоохранение".

По словам министра, сейчас также решается вопрос закупки в 2020 году из средств регионального бюджета трех передвижных флюорографов и маммографов, которые будут установлены на базе КамАЗов. В этом году один такой автомобиль работал в регионе по программе "Онкопатруль" - проводилась ранняя диагностика онкологических заболеваний. Также планируется в 2020 году закупить из средств регионального бюджета три передвижных стоматологических комплекса.

Как сказала министр ТАСС, все это позволит улучшить качество и доступность медицинской помощи в отдаленных сельских поселениях.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, устранение кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, проведение профилактических медицинских осмотров всех граждан не реже одного раза в год. На реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияАмурская областьДальний Восток
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