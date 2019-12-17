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В России запустили мобильное приложение для оценки качества дорожных работ

В рамках нацпроекта пользователи смогут загружать фотографии и высказать свое мнение

МОСКВА, 17 декабря. /ТАСС/. Мобильное приложение для оценки качества работ в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" (БКАД) запущено, в начале 2020 года будет интегрировано с порталом госуслуг. Об этом журналистам рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.

"Нам принципиально при реализации проекта БКАД нужна обратная связь. Поэтому мы создали канал обратной связи, у нас заработало мобильное приложение, которое по геометке пользователя выдает ему окружение с точки зрения нашего проекта (БКАД - прим. ТАСС): какие дороги планируется сделать, какие были сделаны, - рассказал Акимов. - Чтобы пользователи могли высказаться, оценить актуальность ремонта этих участков. В общем помочь нам справиться с одной из главных российских бед".

"Там вся наша дорожная сеть отражена, все планы по ремонту дорог, все, что будут формировать субъекты сейчас на 2020 год. Все это будет оперативно в этом мобильном приложении", - добавил Акимов.

Вице-премьер пояснил, что пользователи смогут выставить оценки дорожникам по пятибалльной шкале, загружать фотографии, высказать возмущение или поблагодарить за хорошую работу. "Мы в 90% (случаев - прим. ТАСС) будем полагаться в оценке работы региональных властей не на формальные показатели, а на степень реакции людей, позитивную или негативную, на предпринимаемые усилия", - подчеркнул Акимов.

По словам Акимова, в 2020 году приложение будет интегрировано с основным приложением и порталом госуслуг, что позволит пользователям работать в уже привычной среде. Регламенты по регистрации, времени ответа на жалобы и другие технические вопросы планируется доработать в первом квартале 2020 года, сообщил он.

Сейчас скачать "Госуслуги. Дороги" можно в магазинах Apple Store и Google Play. Вице-премьер отметил, что приложение было выложено буквально на днях и за это время зафиксировано уже более 2 тыс. скачиваний.

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Акимов, Максим Алексеевич
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