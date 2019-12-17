Вологодская область получит 581 млн рублей федеральных средств на строительство двух школ

ВОЛОГДА, 17 декабря. /ТАСС/. Вологодская область получит из федерального бюджета субсидию в размере 581 млн рублей на строительство двух крупных школ в Вологде и Череповце. Об этом сообщила во вторник пресс-служба главы региона по итогам встречи губернатора Олега Кувшинникова с вице-премьером РФ Татьяной Голиковой в Москве, на которой обсуждался вопрос ликвидации двусменного обучения в школах области.

Более 20 тыс. вологодских школьников сейчас учатся во вторую смену. За последние три года построено три школы за 2,9 млрд рублей, но проблема второй смены остается острой в Вологде и Череповце, где во вторую смену еще обучаются 10,4 тыс. и более 7 тыс. детей соответственно.

"На встрече Татьяна Алексеевна подтвердила выделение средств из федерального бюджета в 2021-2022 годах на строительство школы в областной столице. Размер субсидии - 581 млн рублей. Это будет современный типовой проект с бассейном, спортивным залом и стадионом, где предусмотрены футбольное поле и беговые дорожки", - приводит слова Кувшинникова пресс-служба.

По данным губернатора, в июле этого года в рамках заявочной компании на выделение федеральных средств на 2021-2022 годы Вологодская область претендовала на шесть школ, в том числе на 1 тыс. мест в Вологде и на 1,5 тыс. мест в Череповце.

На встрече с вице-премьером наметили также дорожную карту реализации проекта школы на 1,5 тыс. мест в Череповце. Она будет построена в растущем Зашекснинском районе города, который свяжет с центром строящийся мост через реку Шексна - крупнейший инфраструктурный проект региона планируется завершить в августе 2022 года. Строительство новой школы на 1,5 тыс. мест оценивается в 1,7 млрд рублей, уточнили ТАСС в пресс-службе губернатора.

В ближайшее время администрации Череповца необходимо подготовить пакет документов, получить положительное заключение госэкспертизы и до 1 апреля 2020 года направить документы для получения федерального финансирования. Помимо этого, на встрече обсуждался вопрос ремонта действующих школ - в 2019 году за счет средств областного бюджета был отремонтирован 41 объект, все проекты предварительно согласовали с местными жителями на градостроительных советах.