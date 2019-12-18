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Ставрополье получит более 113 млн рублей на завершение ремонта здания театра кукол

Нынешний театральный зал имеет маленькую вместимость, поэтому сейчас театр чаще всего ведет выездную деятельность

СТАВРОПОЛЬ, 18 декабря. /ТАСС/. Ставропольский край получит более 113 млн рублей на завершение работ по реставрации и ремонту в рамках нацпроекта здания старейшего регионального театра кукол, говорится в распоряжении правительства РФ, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из федерального бюджета региону будет направлено 113,25 млн рублей. Субсидия имеет адресное назначение и выделена в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".

Краевой театр кукол является старейшим в регионе и единственным государственным кукольным театром на Ставрополье. Коллектив работал в историческом здании "Народный дом конца XIX века" в городе Ставрополе, но аварийное состояние здания не позволило продолжать там работу, порядка десяти лет труппа работает в приспособленных помещениях городского дворца культуры и спорта. Работы по ремонту и реставрации исторического здания, где изначально работал театр, начали в 2019 году.

"Проектные решения предусматривают не только ремонт и реставрацию здания, но и частичный демонтаж обветшалых помещений, а также строительные работы <…> Обновленный театр кукол распахнет свои двери для юных зрителей уже в 2020 году", - сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого Министерства строительства и архитектуры.

Собственное здание позволит театру получить полноценную сцену для проведения стационарных спектаклей и увеличить число зрителей, которые смогут посещать постановки. Нынешний театральный зал не является профессиональной сценой и имеет маленькую вместимость, поэтому сейчас театр чаще всего ведет выездную деятельность. По данным регионального Минстроя, реставрация фасада здания уже завершена, начат монтаж светового и звукового оборудования сцены.

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