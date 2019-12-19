В районах Забайкалья благодаря дальневосточной субсидии купили 75 квартир для медиков

ЧИТА, 19 декабря. /ТАСС/. Власти Забайкалья в 2019 году приобрели 75 квартир для медицинских работников в районах края, в том числе в отдаленных. Это удалось сделать благодаря выделенной региону дальневосточной субсидии, сообщил в четверг журналистам и.о. первого вице-премьера края Марат Мирхайдаров.

"Нам очень повезло, что мы вошли в Дальневосточный федеральный округ. В рамках этого нам на 2019-2021 годы одобрили субсидию в 10 млрд рублей, 3,4 млрд рублей из которых мы уже успешно осваиваем. Так, мы, к примеру, приобрели 75 квартир для медицинских работников, благодаря чему в районах края появятся квалифицированные сотрудники, которые будут жить и работать в комфортных условиях. Отмечу, что только Забайкалью были выделены средства на приобретение этих квартир", - сказал Мирхайдаров на прошедшем в Чите брифинге.

По информации регионального Минздрава, в 2019 году медицинских работников обеспечили жильем в десяти районах Забайкалья, а также в городах Чита, Краснокаменск и Балей. Новые квартиры купили и в отдаленных поселках - например, в Новой Чаре на самом севере Забайкалья. Всего за три года в крае намерены приобрести более 200 квартир для медиков: еще 47 купят в следующем году, а 81 - в 2021-м. Как подчеркивал губернатор Александр Осипов, это должно повысить укомплектованность районных больниц специалистами.

Мирхайдаров добавил, что на средства дальневосточной субсидии в регионе также спроектируют две новых больницы - туберкулезную и краевую детскую клиническую больницу в Чите. Кроме того, в рамках национальных проектов и реализации плана социального развития центров экономического развития только в этом году в Забайкалье построили 37 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Еще около 50 ФАП планируют создать в 2020 году.

План социального развития центров экономического роста впервые реализуют в Забайкальском крае благодаря выделенной региону дальневосточной субсидии: в 2019 году региональные власти должны освоить 3,4 млрд рублей из общей суммы, в 2020-м - 3 млрд и в 2021-м - 2,96 млрд. Для Забайкалья это стало возможным после перехода в состав Дальневосточного федерального округа в ноябре 2018 года. Мероприятия плана способствуют достижению целевых показателей национальных проектов.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает к 2024 году снижение смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тысяч населения, ликвидацию кадрового дефицита в системе первичной медпомощи, охват всех граждан профилактическими медосмотрами не реже раза в год. В рамках этого нацпроекта Забайкальский край до 2021 года получит 3,6 млрд рублей. Эти средства пойдут на развитие первичной медико-санитарной помощи, борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, развитие детского здравоохранения, обеспечение медицинских организаций кадрами и создание единого цифрового контура.