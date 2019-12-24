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Силуанов назвал рост экономики в октябре - ноябре результатом исполнения нацпроектов

Также глава Минфина указал на то, что важным итогом 2019 года стал переход к стимулирующей бюджетной политике

МОСКВА, 24 декабря. /ТАСС/. Увеличение динамики экономического развития РФ в октябре - ноябре 2019 года является результатом исполнения национальных проектов. Об этом журналистам сообщил первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.

"По экономике, да, действительно мы выходим на темпы плановые, хотелось бы больше. Как ожидали, первый квартал был с ожидаемо низкими темпами роста. В последние месяцы мы видим увеличение динамики экономического развития, особенно в октябре - это 2,3%, в ноябре - 1,6%... Дает уже результат реализация национальных проектов, в том числе это дополнительный государственный спрос - не мог не сработать. Конечно, хотелось бы больше, но сейчас инструмент разворачивается, и уверен, что в следующем году бюджетный государственный спрос будет влиять на динамику экономического развития", - сказал чиновник.

Он отметил, что реализация национальных проектов показала необходимость выстраивания всех основных задач по проектному принципу. "Сейчас ведем разговор о том, что и государственные программы проструктурировать по аналогии с национальными проектами. Такие совещания правительства РФ уже проведены, решение по этому вопросу принято", - сказал Силуанов.

Кроме того, он указал на то, что важным итогом 2019 года стал переход к стимулирующей бюджетной политике. "Если говорить про бюджет, то все-таки итоги важные текущего года заключаются в том, что мы перешли к стимулирующей бюджетной политике, мы долго шли к тому, чтобы иметь достаточный объем резервов и увеличивать расходы. И в последние годы мы наоборот большую часть нефтегазовых доходов направляли в резерв, в Фонд национального благосостояния… Со следующего года мы начинаем вводить стимулирующую бюджетную политику, не только через увеличение расходов - на триллион рублей каждый год увеличиваются расходы, безболезненно для устойчивости бюджетной конструкции, а со следующего года еще и дополнительно будут использоваться, инвестироваться средства Фонда национального благосостояния", - добавил Силуанов.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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