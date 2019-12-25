Путин назвал нецелесообразной ревизию национальных целей развития страны

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Целевые показатели национальных проектов не будут пересматриваться в сторону понижения, несмотря на имеющиеся сбои и неготовность некоторых чиновников работать по-новому. Об этом в среду заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Он подчеркнул, что в результате реализации нацпроектов граждане страны должны почувствовать реальные перемены к лучшему. "Не уверен, что у большинства людей сейчас есть такое ощущение. Об этом говорят и опросы общественного мнения различными структурами, в том числе и такими, которым мы с вами не можем не доверять - это в том числе Федеральная служба охраны", - сказал глава государства.

Он отметил, что полтора года работы над нацпроектами позволяют выявить ряд системных проблем, в частности - "сбои в перенастройке системы государственного управления" и внедрения проектного подхода, в основе которого лежит достижение конкретных результатов. "Такая работа у нас раньше в масштабе госпрограммы не проводилась никогда. Некоторые сотрудники федеральных органов на местах не привыкли так работать, но и практики такой раньше не было", - сказал Путин, отметив, что в этой связи "звучат предложения скорректировать целевые показатели проектов".

"Мы не будем этого делать, потому что мы не должны снижать заявленную планку достижения тех целей, которые для себя поставили", - сказал президент, подчеркнув, что "стоит только первый шаг сделать - и все это вниз поедет". "Заниматься ревизией целей национального развития считаю нецелесообразным, любые попытки "подогнать" показатели, чтобы работать так, как частенько мы работали, здесь не нужны, вредны и недопустимы", - заключил глава государства.

Взаимодействие центра и регионов

Качественные изменения работы органов власти и внедрение современных подходов на всех уровнях управления, по словам Путина, должны стать важнейшим сквозным итогом реализации нацпроектов. Президент обратил внимание на "пока еще недостаточное качество взаимодействия федеральных органов с региональными", при том что именно в субъектах Федерации решается основной массив задач нацпроектов. "Есть проекты, где свыше половины затрат приходятся на региональный уровень, именно здесь инвестируются средства", - сказал президент.

"К сожалению, бывает так, что соглашения с регионами подписаны, деньги выделены, и на этом наши коллеги в федеральных ведомствах считают отношения с коллегами в регионах завершенными, в конце года регион должен отчитаться и все. Думаю, что это неправильный подход", - сказал Путин, заключив, что федеральным властям нужно быть в постоянном контакте с региональными и муниципальными властями, "содействовать им в решении задач, приходить на помощь в трудных, нестандартных ситуациях". "Необходимо каждодневное заинтересованное сотрудничество, полноценное партнерство и готовность работать по-новому, более эффективно всем вместе", - заключил глава государства.

Финансирование нацпроектов

Путин также отметил негибкость и косность системы финансирования национальных проектов и потребовал исправить ситуацию. "Неритмичность финансирования нацпроектов, негибкость и, я бы сказал, иногда и косность этого механизма", - обозначил президент проблему. "Необходимо отладить финансовые механизмы нацпроектов", - потребовал глава государства. По его словам, эти механизмы должны работать "четко и по графику".

Он напомнил, что на нацпроекты из федерального бюджета в 2019 году выделяются 1 трлн 750 млрд рублей. "Однако коллеги из министерств и из регионов частенько говорят, что процедуры бюджетирования громоздкие и забюрократизированные, ресурсы осваиваются неритмично, смещаются на конец года, и даже с внедрением электронного бюджета эти проблемы никуда не ушли", - констатировал Путин. По его словам, на конец ноября кассовое исполнение нацпроектов составило 74,8%. "Не так уж и плохо, может быть, если иметь в виду то, что у нас происходило в прежние годы по бюджетному финансированию, - оценил эту цифру глава государства. - Но, скажем, по одному из ключевых направлений, которое является чуть ли не основным, цифровой экономике кассовое исполнение вообще 27,3%, а по экологии - 39,8%".

Путин отметил, что нацпроекты содержат мощный ресурс для создания в стране новых высокотехнологичных производств. "Поручения на этот счет давались еще в 2018 году, однако только сейчас появилось понимание того, как организовать этот процесс, - сказал президент. - В результате из-за того, что достаточно долго, никуда не торопясь, собирались с мыслями, фактически почти год упущен". Он напомнил, что в 2020 году предстоит запустить механизм контроля и мониторинга закупок оборудования в рамках нацпроектов, это может поспособствовать и реализации программы диверсификации оборонно-промышленного комплекса. "Ясно, что должна быть конкуренция, что мы не должны забывать про наилучшие образцы, которые предлагает мировой рынок, но при всех этих составляющих все-таки должны поддерживать, в первую очередь - своего национального производителя, стимулировать выход на самые лучшие международные образцы", - подчеркнул Путин.

Помимо этого, президент потребовал профинансировать информационное сопровождение национальных проектов, чтобы люди больше знали о них. "Далеко не везде и не всегда люди чувствуют результаты реализации национальных проектов, даже там, где эти результаты по факту есть", - констатировал глава государства. "Давайте просто выделим отдельные средства на информационное сопровождение [нацпроектов], - отметил он. - Это важно: когда люди ничего не знают, они хуже ориентируются в том, что государство делает. И наоборот: когда люди погружены в эти проблемы, понимают, что происходит, тогда и обратная связь эффективнее работает и с большим эффектом мы тогда корректируем свою работу в практическом плане".

Глава государства привел данные опроса, проведенного Федеральной службой охраны, который показал, что в сентябре 2019 года 30,6% респондентов вообще ничего не знали об исполнении нацпроектов, а в апреле их было около 31%. "Как так может быть? - спросил он. - Мы же говорили-говорили на этот счет". "Существуют примеры, когда принятые решения приходилось пересматривать только потому, что их суть, смысл, пользу гражданам вообще не объясняли, а если люди спрашивали об этом, то практически ответов не получали", - добавил глава государства. Он пояснил, что речь идет, прежде всего, о реформе системы обращения с отходами.

Не все удалось исполнить

"Общее направление движения, механизмы реализации национальных проектов выбраны верно. В то же время не все от запланированного удалось исполнить", - отметил президент. По его словам, некоторые важные показатели не были достигнуты. "Прежде всего это касается снижения смертности. В целом снижение смертности есть, но есть вопросы, на которые следует обратить особое внимание", - добавил президент.

Он отметил, что речь идет о сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях. "Так, как мы расссчитывали это сделать, нам пока это сделать не удалось. Смотрите, за 10 месяцев текущего года смертность от болезней системы кровообращения составила 579,9 на 100 тыс. человек, ожидали 575 за год. Так что близко очень, но все-таки целевой показатель не достигнут", - сказал Путин. Он сообщил, что по факту смертность от новообразований составила 203,2 на 100 тыс. человек, а ожидалось - 199,5. "Тоже близко к целевым показателям, но они не достигнуты", - добавил Путин.

О дисциплине

Как отметил президент, дисциплина исполнения национальных проектов крайне важна, чтобы не дискредитировать меры по их финансовому обеспечению, в том числе проведенное увеличение фискальной нагрузки.

"Когда мы выходили на необходимость реализации нацпроектов, мы пошли на ряд решений, связанных впрямую или не впрямую с увеличением фискальной нагрузки, исходя из того, чтобы направить полученные ресурсы на ключевые направления развития. И если мы из экономики эти ресурсы вынули в результате повышения фискальной нагрузки, а назад эти средства в ключевые элементы развития не вернули, то негативный эффект от наших действий очевиден, а вот положительный - либо его нет, либо он отстает, либо он проявляется не в ожидаемых нами параметрах", - сказал президент.

"Поэтому дисциплина работы крайне важна, иначе мы можем дискредитировать саму идею нацпроектов и связанные с этим наши действия", - добавил Путин. По словам главы государства, "параллельно с раскачкой механизмов [реализации нацпроектов] должна раскачиваться и экономика по ключевым направлениям развития".