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Бюджет выделил свыше 10 млрд рублей на лекарства людям при сердечных заболеваниях

Вице-премьер Татьяна Голикова уточнила, что соответствующие препараты будут бесплатно предоставляться больным на амбулаторном лечении

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Федеральный бюджет предусматривает свыше 10 млрд рублей на обеспечение льготными лекарствами людей, перенесших острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты, операции на сердце. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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"В 2020 году перед нами стоит задача полностью замкнуть весь цикл оказания медицинской помощи лицам, перенесшим инфаркты, инсульты и хирургическое вмешательство на сердце и сосудах - основная причина смертности в России. Таким больным на амбулаторном этапе бесплатно будут предоставляться соответствующие препараты. На эти цели в федеральном бюджете выделено свыше 10 млрд рублей, плюс средства регионов", - сказала она.

Как сообщила 16 декабря министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании Совета законодателей РФ при Федеральном Собрании, с 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения, инфаркты, инсульты, приходящие нарушения мозгового кровообращения, операции на сердце и сосудах. Россияне смогут получать препараты в течение двух лет с момента сосудистого заболевания.

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Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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