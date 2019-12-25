Правительство России создало нацпарки "Токинско-Становой" в Приамурье и "Кыталык" в Якутии

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Российское правительство создало в рамках нацпроекта "Экология" два новых национальных парка: "Токинско-Становой" в Амурской области и "Кыталык" в Якутии. Об этом сообщила в среду пресс-служба Минприроды России.

"Постановлением правительства РФ в Зейском муниципальном районе Амурской области на площади 252,9 тыс. га создана новая особо охраняемая природная территория федерального значения - национальный парк "Токинско-Становой", - говорится в сообщении.

Другим постановлением правительство утвердило создание в Аллаиховском районе Якутии нацпарка "Кыталык" площадью 1,9 млн га. Территория включает наиболее ценные части природного заказника "Кыталык" и одноименного местного резервата.

О нацпарке "Токинско-Становой"

Нацпарк образован в границах существующего природного заказника регионального значения "Токинский" им. Г. А. Федосеева. В его границы включен самый высокий участок Станового хребта - Токинский Становик.

"Нацпарк "Токинско-Становой" - третья особо охраняемая природная территория федерального значения, созданная в 2019 году в рамках реализации федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология". Ранее, в ноябре этого года, в Челябинской области создан нацпарк "Зигальга", в декабре - нацпарк "Койгородский" в Республике Коми", - отметил глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин.

Министр также сообщил, что созданный нацпарк имеет особое значение для охраны двух видов птиц, объектов Красных книг РФ и Амурской области, дикуши и стерха.

Феномен территории - самые молодые на материковой части Дальнего Востока вулканы, неоднократно извергавшиеся в позднечетвертичную эпоху. Здесь можно увидеть вулканические плато, потухшие мини-вулканы и базальтовые "коврижки". Зарегистрировано наличие термальных источников.

"Здесь возможно обитание до 240 видов позвоночных животных: до 45 видов млекопитающих, не менее 180 видов птиц, нескольких видов рептилий и амфибий, до 10 видов рыб, что составляет около 90% от всех видов фауны наземных позвоночных гор и предгорий Станового хребта", - уточнили в Минприроды.

Основными объектами познавательного туризма могут служить старое стойбище оленеводов на реке Улягир, живописная долина реки Ток, конусы потухших мини-вулканов, гора Инженер, озеро Джугдыр, вулканическое плато Оконон, озеро Оконон, месторождение хризолита близ устья реки Накит, водопад в истоках Зеи, перевал Тас-Балаган, гора Аюмкан - высочайшая вершина Токинского Становика, памятник природы "Устье реки Лучи".

Якутский нацпарк "Кыталык"

Основной целью создания нового нацпарка стало сохранение восточносибирской популяции стерха. Стерх (белый журавль, якутское название стерха - кыталык) внесен в Международную Красную книгу как вид, находящийся под угрозой исчезновения, и как редкий вид - в Красную книгу РФ.

"Вместе с тем создание национального парка направлено на сохранение эталонных тундровых ландшафтов Яно-Индигирской низменности, редких и исчезающих видов животных, включая яно-индигирскую популяцию дикого северного оленя, поддержание традиционного природопользования коренных народов Севера и развитие экологического туризма", - уточняет Минприроды.

Из позвоночных животных на территории национального парка отмечен 21 вид млекопитающих и 91 вид птиц, 63 из них - гнездящиеся. Здесь располагаются гнездовья включенных в Красную книгу РФ стерха, белоклювой гагары, пискульки, малого лебедя, клоктуна, кречета, сапсана, места массовой линьки водоплавающих птиц.

Кроме того, встречаются волк, песец, росомаха, ондатра, представители отряда грызунов, отмечаются заходы дикого северного оленя, лося, соболя, горностая, ласки, бурого медведя, а также овцебыка, занесенного в Красную книгу Якутии.

Федеральным проектом "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" до 2024 года предусмотрено образование в России 24 новых ООПТ федерального значения.