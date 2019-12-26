В Минкультуры подвели итоги первого года реализации нацпроекта "Культура"

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. В Министерстве культуры РФ в четверг прошло заседание общественно-экспертного совета, где обсудили итоги реализации национального проекта "Культура" в 2019 году. Чиновники и работники отрасли поделились мнениями о результатах и будущих целях, в том числе в свете озвученных на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам замечаний президента Владимира Путина о необходимости акцентировать внимание на региональной повестке.

Корреспондент портала "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС, узнала, чего удалось добиться с начала года, с какими сложностями столкнулись регионы, и благодаря чему прорыв в сфере культуры состоялся, несмотря на все трудности.

"Очень многое приходилось делать впервые"

Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова признала, что стартовый год был сложный, однако удалось выполнить все целевые показатели.

"Нам очень многое приходилось делать впервые, потребовалось определенное время, чтобы мы выстроили все коммуникации и внутри себя, и с субъектами Российской Федерации, научили их работать по-новому, в новом темпе, в новом режиме, но мы приняли ряд управленческих решений, создали проектные офисы", - отметила Ярилова.

В частности, трудности возникли с поставкой в регионы автоклубов. Согласно плану, 100 передвижных культурных центров должны были поставить в отдаленные районы по всей стране. "Сложная была очень ситуация. Мы столкнулись с тем, что наши отечественные производители не готовы к такому массовому запросу. Это касается и автоклубов, и другого оборудования, и музыкальных инструментов. Это был очень тяжелый год в этом направлении", - признала замминистра.

Тем не менее, все 100 автоклубов будут доставлены в регионы к концу года: 98 уже приняты на местах, еще два ожидаются в ближайшие дни. Что касается музыкальных инструментов, то и здесь трудности удалось преодолеть: 300 школ искусств и училищ в 42 регионах успешно оснащены отечественным оборудованием. Ольга Ярилова отметила, что это особенно важно, учитывая слова президента на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам о приоритете развития культурной сферы в сельской местности и в малых городах.

На заседании Путин, выслушав доклад вице-премьера Ольги Голодец о ходе реализации нацпроекта, выразил обеспокоенность тем, что концентрация учреждений культуры в крупных городах выросла, что подталкивает молодежь уезжать из небольших населенных пунктов, а это в свою очередь мешает территориальному развитию страны. Президент добавил, что возрождать Госплан, как в советское время, не стоит. Посыл главы государства в Минкультуры был услышан.

"Это абсолютно так, потому что весь национальный проект пронизан именно этой идеей. Все, что мы в первую очередь делаем, - для нашего села и для малых городов, для тех населенных пунктов, которые были незаслуженно забыты долгие годы", - подчеркнула замминистра.

Результаты важнее цифр

Кассовое исполнение нацпроекта составило более 94%, но в министерстве рассчитывают, что к 31 декабря этот показатель достигнет 99%. К 25 декабря было заключено 600 соглашений с регионами, чтобы обеспечить поступление средств в местные бюджеты на инициативы в рамках нацпроекта.

"Приняты беспрецедентные решения - мы впервые довели до регионов субсидии на три года, то есть они видят свои деньги, они могут планировать. Мы уже заключили все соглашения", - сказала Ярилова.

Благодаря своевременному поступлению средств регионы перевыполнили план по строительству, реконструкции и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений в сельской местности. На сегодняшний день завершены работы на 259 объектах - это 24 объекта строительства, 15 реконструированных и 220 капитально отремонтированных учреждений культуры. В изначальном плане фигурировали только 89 объектов, но по итогам года уже более 300 объектов будут введены в эксплуатацию.

Особое внимание уделялось и оборудованию модельных библиотек, которые становятся центрами культурной жизни для целых районов. Вместо 100 запланированных по нацпроекту библиотек нового поколения в этом году оборудованы и уже открыты 134 - даже в тех регионах, где это было сложно из-за природных катаклизмов.

"Особенно хотелось бы отметить Иркутскую область. В Тулуне мы открыли такую модельную библиотеку как раз в то время, когда практически все объекты встали в связи с наводнением. Библиотеку мы все-таки сделали, и теперь это островок счастья для жителей", - уверена Ольга Ярилова.

Успешной признана и программа по реконструкции 14 региональных детских театров. Свои двери после ремонта уже открыли театры в Мурманске, Саранске, Новоуральске, Чебоксарах и Ульяновске. Также оборудованы 148 кинозалов в 54 регионах. Их открытие состоится 30 и 31 декабря.

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Казакова отметила, что в сфере культуры результат не всегда измеряется сухими цифрами, ведь многие инициативы в рамках нацпроекта ориентированы на долгосрочную перспективу. "Только через несколько лет это будет понятно, виден на нашем подрастающем поколении тот эффект, который оказывается", - уверена Казакова.

Кадры и память

Отклик в отрасли вызвала и программа непрерывного образования и повышения квалификации работников культуры. Всего по ней к 2024 году будут обучены 200 тыс. специалистов. В течение трех лет планируется создать 15 образовательных центров на базе ведущих творческих учреждений страны. Сюда стоит относить не только профильные вузы, вроде ГИТИСа и ВГИКа, но и другие профильные культурные центры. В пример Ярилова привела курсы, которые реализуются на базе национальных библиотек - РГБ и РНБ.

"Если в этом году мы повышение квалификации осуществляли только на базе наших вузов (и это замечательно, мы и дальше будем так продолжать), то возникает, например, запрос библиотечного сообщества, которые говорят, что у нас острая нехватка кадров и нужно перезагрузку сделать для тех, кто занимается сохранностью библиотечных фондов", - сказала замминистра.

РВИО - в преддверии Года памяти и славы в честь 75-летия победы - в рамках нацпроекта создало 31 памятное место в 21 регионе. Мемориальные комплексы и скульптуры посвящены подвигам солдат, офицеров и тружеников тыла в годы Великой Отечественной войны. Более четырех тысяч школьников также приняли участие в военно-исторических лагерях "Страна героев".

Один из самых высоких показателей - у программы "Волонтеры культуры". К проекту присоединились 42 525 волонтеров - вместо запланированных на этот год 10 тыс. добровольцев. В течение года они участвовали в фестивалях, лагерях и других мероприятиях, ориентированных на восстановление исторических объектов и памятников наследия. Всего волонтеры культуры поработали более, чем на 100 объектах. Среди лидеров добровольческого движения оказались Ростовская, Липецкая и Кировская области.