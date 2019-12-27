Забайкалье дополнительно получило почти 1 млрд рублей за успешную реализацию нацпроектов

ЧИТА, 27 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Забайкальского края на прошедшей в пятницу внеочередной сессии сразу в двух чтениях - первом и втором окончательном - пополнило краевой бюджет 2019 года на 1,4 млрд рублей, из которых почти 1 млрд рублей выделен региону федеральными властями за успешную реализацию национальных проектов в уходящем году, сообщила пресс-служба парламента.

"Финальные поправки в бюджет уходящего года приняты на внеочередной сессии краевого парламента единогласно сразу в двух чтениях. Федеральный центр выделил Забайкалью 416,8 млн рублей в виде субвенций и субсидий, а также 983,8 млн рублей - за успешную реализацию национальных проектов", - говорится в сообщении.

Полученный бонус, вероятнее всего, направят на поддержку инвестиционной деятельности в районах края. Для этого минэкономразвития региона собирает предложения муниципалитетов по развитию их территорий. "Большая часть целевой субвенции в 416,8 млн рублей направлена на господдержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянско-фермерские хозяйства и молодежное предпринимательство", - отмечается в сообщении.

С учетом принятых поправок доходы регионального бюджета возросли до рекордного в истории края уровня - 79,8 млрд рублей. Всего же в течение года доходы бюджета региона "подросли" на 21,3 млрд рублей, из которых 16,6 млрд рублей Забайкалье получило от федерального центра. Расходная часть регионального бюджета составила 80,8 млрд рублей. Дефицит остался на прежнем уровне - 357 млн рублей.

Забайкалье участвует в 11 нацпроектах - всех, кроме "Науки". По данным краевого правительства на 23 декабря, в регионе полностью выполнен годовой план трех национальных проектов - "Культура", "Здравоохранение" и "Поддержка малого и среднего предпринимательства". Исполнение остальных находится в диапазоне 73-92%.