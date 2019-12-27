Электронная схема обращения с отходами разработана в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 декабря. /ТАСС/. Электронная модель обращения с бытовыми отходами на срок до 2030 года разработана для Севастополя в рамках национального проекта "Экология", в будущем это поможет в организации системы по вывозу, переработке и утилизации ТКО, сообщил в пятницу на заседании правительства и. о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов.

"В 2019 году единственной контрольной точкой в рамках регионального проекта [который входит в нацпроект "Экология"] является разработка и утверждение территориальной схемы обращения с ТКО. Территориальная схема разработана на срок до 2030 года и обеспечит достижение целей государственной политики в области обращения с отходами", - сказал Горлов.

Он уточнил, что схема обращения с ТКО - основной документ, определяющий порядок движения отходов. Электронная модель включает точки сбора отходов, источники образования отходов и другие данные. В будущем схема поможет при организации переработки вторсырья и утилизации отходов, снижении класса опасности отходов и при выполнении других задач нацпроекта.

Горлов добавил, что сейчас в городе за год образуется порядка 31 тыс. тонн крупногабаритных отходов, и 224 тыс. тонн - коммунальных.

Ранее эксперты выражали опасения по поводу того, что единственный полигон ТБО в городе постепенно заполняется. При этом они отмечали, что решить проблему утилизации мусора можно с помощью перерабатывающих производств, и созданием таких предприятий в Севастополе уже интересуются инвесторы. В правительстве города сообщали, что создать первое производство по переработке мусора планируется до 2022 года, перерабатывающий завод будет утилизировать не менее 30% ТКО, сейчас перерабатывается около 5-10% таких отходов.