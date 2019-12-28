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В Тюменской области в рамках нацпроекта открылся первый 3D-кинозал

В кинозале для незрячих людей предусмотрели систему тифлокомментирования, а для слабослышащих - субтитры

ТЮМЕНЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Первый в Тюменской области муниципальный 3D-кинозал открылся благодаря национальному проекту "Культура", сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе областного департамента Культуры.

"По результатам конкурсного отбора Упоровскому центру культуры и досуга (Тюменская область) в 2019 году из федерального бюджета было выделено 5 млн рублей для оснащения кинозала на базе районного Дома культуры. Благодаря этому в ходе реализации национального проекта "Культура" 28 декабря в селе Упорово Тюменской области состоялось торжественное открытие первого муниципального 3D-кинозала", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что за счет выделенных средств было приобретено современное оборудование для организации кинопоказа, включая цифровой кинопроектор с системой для 3D-показа, киноэкран, акустическая система. В кинозале также создали условия, чтобы посещать его могли и люди с ограниченными возможностями здоровья, например, для незрячих людей предусмотрена система тифлокомментирования, а для слабослышащих людей предусмотрели субтитры.

Нацпроект "Культура" рассчитан до 2024 года и состоит из трех федеральных проектов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд). Куратор нацпроекта - вице-премьер Ольга Голодец, руководитель - министр культуры Владимир Мединский.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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РоссияТюменская область
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