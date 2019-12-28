Набережную реки Неман в Советске на границе с Литвой благоустроили в рамках нацпроекта

КАЛИНИНГРАД, 28 декабря. /ТАСС/. Набережную реки Неман в городе Советске (ранее Тильзит) близ моста имени королевы Луизы на границе с Литвой благоустроили в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Об этом сообщается в субботу на сайте правительства Калининградской области.

Проект получил грант по итогам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2018-2019 годы. На проведение работ из федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных источников было выделено 140,5 млн рублей.

"Отремонтирована нижняя подпорная стена сооружения. Обустроены пешеходные и велосипедные дорожки, детские комплексы, площадки с игровым и спортивным оборудованием. Установлены скамьи, малые архитектурные формы и урны, новое освещение. Созданы условия для развития малого бизнеса - на территории предполагается работа кафе, прокат спортивного инвентаря", - говорится в сообщении.

Губернатор области Антон Алиханов обратил внимание властей муниципалитета на перспективы развития территории как объекта для привлечения туристов и необходимость взаимодействия с малым бизнесом в этом направлении. "Дальше администрация должна работать с малым бизнесом, чтобы обустроить места для кафе, проведения мероприятий спортивного и туристического направления. Когда территорию развивают комплексно, обеспечивают необходимой инфраструктурой, предприниматели охотнее развивают на таких площадках бизнес", - сказал он.

Советск - второй по числу жителей город Калининградской области. Расположен у слияния рек Тыльжи и Немана, соединен с литовским берегом через таможенный терминал мостом королевы Луизы [Луиза Августа Вильгельмина Амалия (10 марта 1776 года - 19 июля 1810 года)] длиной 416 м, открытым в 18 октября 1907 года. На литовском берегу напротив Советска находится литовский городок Панямуне. До реконструкции набережная на российской стороне представляла собой необорудованный берег реки.

По данным областных властей, помимо Советска, проекты по благоустройству по итогам конкурса 2018 года реализуются в городах Светлогорске, Гусеве, Гурьевске, Зеленоградске. В Зеленоградске обустраивают центральную часть города, в Гусеве (Ранее Гумбиннен) реконструирована центральная площадь города, главным объектом которой стал мемориал в память о победе русских войск в Гумбинненском сражении 1914 года, в Светлогорске открыли городской парк творчества на берегу озера Тихое, а в Гурьевске готовится к открытию парк сенситивного развития. Общий объем финансирования проектов - свыше 890 млн рублей. Все проекты будут завершены до конца текущего года.