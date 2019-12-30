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Минобрнауки намерено возродить отрасль научного приборостроения

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков считает, что Россия сможет обеспечить научные организации приборами "действительно современного уровня"

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Возрождение отечественного научного приборостроения является одной из задач, которая будет решаться параллельно с достижением целей нацпроекта "Наука". Об этом в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" заявил министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков.

"Началась масштабная программа по обновлению приборной базы ведущих научных организаций. У нас есть очень сложная задача, пока успехи в ней еще не очень видны, но мы планируем обязательно это решить: часть этих приборов должна быть произведена в России. Это параллельная задача - возродить отрасль отечественного научного приборостроения. Наработки есть, идеи есть, и перспективные разработки показывают, что мы можем обеспечить [научные организации] приборами действительно современного уровня", - сказал Котюков.

Минобрнауки РФ в августе озвучило результаты конкурса по обновлению приборной базы институтов: в 2019 году поддержку получат 111 научных организаций на общую сумму 4,35 млрд рублей. В конкурсе могли принять участие только ведущие научные организации, которые по результатам оценки специальной комиссии были отнесены к высшей категории.

По словам Котюкова, в следующем году программа по обновлению приборной базы будет расширена, принять участие в ней смогут и другие организации, и университеты, которые "доказали свой высокий научный уровень", пояснил министр.

Национальный проект "Наука" разработан в соответствии с майским указом президента России Владимира Путина. Срок его реализации - с октября 2018 года по 2024 год включительно. Согласно целям нацпроекта, в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы российских и зарубежных ведущих ученых, а также перспективных молодых исследователей, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки.

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