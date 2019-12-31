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Путин поручил привлечь "Роснефть" к реализации программы развития генетических технологий

Программа была утверждена премьер-министром России Дмитрием Медведевым 22 апреля

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. "Роснефть" будет сотрудничать с участниками федеральной программы развития генетических технологий до 2027 года. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

Документом предусмотрено "привлечение к решению задач ускоренного развития генетических технологий в РФ публичного акционерного общества "Нефтяная компания "Роснефть" в качестве технологического партнера путем заключения с ней соглашения о сотрудничестве".

Кроме того, указом меняется состав членов совета по реализации программы: из него исключены председатель правления "Росгеологии" Сергей Горьков и статс-секретарь - заместитель министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев. Их места займут глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и первый вице-президент "Роснефти" Павел Федоров.

Программа развития генетических технологий до 2027 года была утверждена премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым 22 апреля. Координировать ее реализацию будет Министерство науки и высшего образования России, а головной научной организацией стал Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт". Программа финансируется за счет средств бюджета, направленных на реализацию госпрограмм "Научно-технологическое развитие Российской Федерации" (в том числе в рамках нацпроекта "Наука"), "Развитие образования", "Развитие здравоохранения" и других, а также за счет бюджетов регионов и внебюджетных источников.

Как отмечал Медведев на совещании в Новосибирске 12 ноября, задача страны - ускорить развитие генетических технологий для сельского хозяйства и промышленности, а также предупреждения биологических угроз. Сейчас, говорил председатель правительства, доля России на мировом рынке генетических технологий все еще мала, многое приходится импортировать.

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Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПатрушев, Дмитрий Николаевич
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