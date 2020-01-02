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В Крыму санатории смогут обновить лечебную базу благодаря Региональной лизинговой компании

Министр финансов республики Ирина Кивико уточнила, что обновление в региональных санаториях необходимо, чтобы загрузить их в зимний период

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 января. /ТАСС/. Санатории и пансионаты Крыма смогут с января 2020 года приступить к закупкам санаторно-курортного оборудования благодаря Региональной лизинговой компании, которая создана в рамках нацпроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства, сообщила ТАСС зампредседателя совета министров - министр финансов республики Ирина Кивико.

Крымский парламент 23 октября 2019 года выделил Минэкономразвития республики 1,2 млрд рублей на создание Республиканской лизинговой компании (РЛК) по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". РЛК была зарегистрирована 14 ноября 2019 года. Ранее в Крыму своей лизинговой компании не было.

"Одной из особенностей именно крымской РЛК является то, что благодаря ей будет возможность закупки оборудования для санаторно-курортного лечения под низкие проценты. Обновление в наших санаториях необходимо, чтобы загрузить их в зимний период, увеличить привлекательность. Первые кредиты предприниматели Крыма начнут получать в январе 2020 года ", - сказала Кивико.

Власти Крыма ранее неоднократно говорили о необходимости обновления базы санаторно-курортного лечения. В Минэкономразвития региона изучают возможность модернизации 150 здравниц, на эти цели необходимо около 130 млрд рублей. Ежегодно в республике работает около 600 санаториев и пансионатов.

В 2020 году турпоток в республику по прогнозам может превысить 8 млн человек.

О нацпроекте

Создание РЛК в Крыму предусмотрено нацпроектом. РЛК даст возможность предпринимателям получать в лизинг по льготной ставке 6% отечественное оборудование и под 8% - иностранное.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан Минэкономразвития РФ и рассчитан до 2024 года. Он включает пять федеральных проектов: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию, акселерация субъектов МСП, создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации, популяризация предпринимательства.

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