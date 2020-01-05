Число прошедших диспансеризацию в Тюменской области выросло в 1,5 раза в 2019 году

ТЮМЕНЬ, 5 января. /ТАСС/. Число прошедших диспансеризацию в Тюменской области в 2019 году по сравнению с прошлым годом увеличилось в 1,5 раза. Об этом в воскресенье сообщили ТАСС в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

"В Тюменской области в 2019 году диспансеризацию взрослого населения прошли более 361 тыс. человек, что составляет 96,5% от утвержденного плана. Стоит отметить, что 60% из этого числа - это работающее население трудоспособного возраста. Благодаря усилению диагностических возможностей по результатам осмотров впервые зарегистрировано более 28 тыс. случаев различных заболеваний, в том числе 974 случая новообразований, из которых 870 - злокачественных. При этом важно подчеркнуть, что новообразования наиболее часто выявляют на ранних стадиях", - сказали в пресс-службе.

Обследование населения было организовано как в будние дни, в том числе для удобства работающих - в вечернее время, а также по субботам. В ведомстве уточнили, что эффективность диспансеризации прошлого года, в частности, связана и с законодательными нововведениями. В мае 2019 года вступил в силу новый порядок проведения диспансеризации: россияне в возрасте от 18 до 39 лет имеют право проходить добровольное и бесплатное обследование раз в три года. При этом у людей старше 40 лет появилась возможность проходить диспансеризацию каждый год.

В областном департаменте здравоохранения подчеркнули, что по итогам диспансеризации в Тюменской области среди выявленных заболеваний лидирующие позиции занимают болезни системы кровообращения - на них пришлось более 8 тыс. случаев. Далее - болезни эндокринной системы, в том числе диабет, органов мочеполовой системы и пищеварения. На пятом месте оказались болезни органов дыхания. После диспансеризации на лечение было направлено более 117 тыс. человек, а специализированное или даже высокотехнологичное лечение понадобилось более 4,3 тыс. тюменцам.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что только 45% жителей России с различными хроническими заболеваниями охвачены диспансеризацией, тогда как их доля должна составлять 90%.

О национальном проекте "Здравоохранение"

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на его реализацию планируется направить в 2019-2024 годы более 1,7 трлн рублей.