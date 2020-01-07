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В КЧР до конца 2021 года подключат к интернету более 300 социально значимых объектов

В этом году интернет появится в 98 соцобъектах

ЧЕРКЕССК, 7 января. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) в рамках национального проекта "Цифровая экономика" планируют до конца 2021 года подключить к сети передачи данных 304 социально значимых объекта. Об этом ТАСС рассказал министр промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики Мурат Аргунов.

"В рамках заключенного контракта между Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и ПАО "Мегафон" на оказание услуг по подключению к сети передачи данных социально значимых объектов Карачаево-Черкесской Республики (ФАП и ФП, образовательных организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, территориальных избирательных комиссий, пожарных частей, участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений войск национальной гвардии) до конца 2021 года будут подключены 304 социально значимых объекта", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в 2019 году подключены и проведены тестовые испытания по 80 объектам, в 2020 году будут подключены еще 98 объектов, а в 2021 - 126.

Всего министерство промышленности и торговли Карачаево-Черкесской Республики принимает участие в реализации трех национальных проектов: "Международная кооперация и экспорт", "Цифровая экономика" и "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Национальная программа "Цифровая экономика РФ" включает в себя шесть федеральных проектов: нормативное регулирование цифровой среды, информационная инфраструктура, кадры для цифровой экономики, информационная безопасность, цифровые технологии и цифровое госуправление. Общий объем финансирования нацпроекта на ближайшие шесть лет по стране - свыше 1,5 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФО
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