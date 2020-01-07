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В Чечне в этом году построят 11 новых школ для решения проблемы трехсменного обучения

В регионе также планируют открыть центр для одаренных детей, где будут реализовывать краткосрочные программы дополнительного образования по направлениям: спорт, культура и наука

ГРОЗНЫЙ, 7 января. /ТАСС/. Власти Чечни планируют в 2020 году построить 11 новых школ для решения проблемы трехсменного обучения в рамках реализации нацпроекта "Образование". Об этом ТАСС сообщил замминистра образования республики Ахмед Усманов.

"В 2020 году в рамках нацпроекта "Образование" построят 11 школ, одна из них - переходящий объект. Это, к сожалению, не решит проблему трехсменного обучения, но позволит сохранить на том же уровне, то есть не усугубить. Сейчас в республике более 80 школ где обучение проходит в три смены", - отметил Усманов.

По его словам, в этом году также планируется создать первый в регионе центр для одаренных детей на базе республиканского центра детско-юношеского технического творчества.

"Он будет работать по принципу "Сириуса". Там будут реализовывать краткосрочные программы дополнительного образования на три недели, месяц. Будет охватывать такие направления как спорт, культура и наука", - добавил он.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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