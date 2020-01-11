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В пяти ключевых точках нацпарка "Бикин" начнется строительство новых кордонов

Национальный парк создан в 2015 году постановлением правительства России
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© Юрий Смитюк/ТАСС, архив

ВЛАДИВОСТОК, 11 января. /ТАСС/. Новые кордоны начнут строить в 2020 году в пяти ключевых точках крупнейшего на Дальнем Востоке национального парка "Бикин" на севере Приморья, кроме того, здесь появятся автономные системы электроснабжения. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

Река Бикин, на которой находится одноименный нацпарк, - приток Уссури, там находится последний в Приморском крае крупный лесной массив, не тронутый промышленными рубками. Национальный парк создан в 2015 году постановлением правительства России, его территория - одно из ключевых мест обитания тигра. Долина реки Бикин, протекающей по территории Приморского и Хабаровского краев, находится в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В 2020 году на пяти ключевых точках территории - в районе охотничьих угодий Лауха (Старая Речка), сел Охотничий и Кленовка, урочища Ульма и реки Оморочка - специалисты установят автономные системы электроснабжения. Начнется строительство кордонов. От Ульмы до Охотничьего будут созданы площадки для палаточных лагерей, которые в будущем станут стационарными. Будут заложены фундаменты первых приютов для туристов и промежуточных кордонов для работы инспекторов", - сообщила пресс-служба.

В 2019 году большинство оперативных сотрудников получили треккеры, приложения для смартфонов, отслеживающие маршруты передвижения. Это помогло упорядочить и координировать охранную деятельность. В 2020 году численность инспекторов планируется увеличить. Также продолжится развитие инфраструктуры села Красный Яр, где находится визит-центр нацпарка и живут удэгейцы.

"В этом году построим детский сад и кондоминиум для сотрудников на шесть квартир, начнем возводить здание визит-центра. Сделав основное для людей, мы уже вплотную займемся тайгой. Еще больше усилим охрану, пригласим на работу новых инспекторов, постараемся закупить новую технику и найти средства для более полного обеспечения авто-мотопарка учреждения ГСМ", - процитировала пресс-служба слова директора "Бикина" Алексея Кудрявцева.

В 2019 году оперативные сотрудники нацпарка раскрыли кражу фотоловушек, пресекли незаконную рубку деревьев, изъяли несколько единиц нарезного и гладкоствольного оружия и более 60 штук боеприпасов. За год инспекторы прошли пешком почти 6 тыс. км, проехали 36 тыс. км на лодках, более 70 тыс. км преодолели на автомобилях, и 16 тыс. км - на буранах.

Нацпроект "Экология"

"Бикин" - одна из частей программы, входящей в нацпроект "Экология", - федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", который реализуется в России с 2019 года. За шесть лет в стране появятся 24 новые особо охраняемые природные территории общей площадью 5 млн га. 11 специальных программ позволят увеличить популяции редких видов животных. Особое внимание уделяется развитию экотуризма: если в 2018 году российские заповедники и национальные парки посетили менее 3,6 млн человек, то в 2024 число экотуристов должно возрасти почти до 7,9 млн.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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