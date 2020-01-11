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Власти Ялты устроят в 2020 году бал дворников для привлечения внимания к профессии

В этом году также должны принять постановление по приобретению для этих работников служебного жилья

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Власти Ялты хотят провести в декабре 2020 года международный бал дворников, для привлечения внимания к профессии. Об этом сообщил в субботу глава администрации города-курорта Иван Имгрунт на совещании по реализации национальных проектов в регионе.

"В декабре [2020 года] по типу "Венского бала" будем проводить международный бал дворников в Ялте, не только для дворников России. Думаю, что задача поставлена реальная", - сообщил Имгрунт.

Имгрунт не уточнил, из каких стран планируется пригласить дворников. Инициативу о проведении бала, поддержал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк. "Спасибо. Это здорово и замечательно. Хочу в пример всем город Ялта поставить", - сказал он.

Глава администрации Ялты отметил, что проводит личные встречи со всеми кандидатами на должность дворника. Кроме того, власти примут в этом году постановление по приобретению для этих работников служебного жилья, также утверждена форма и нагрудный знак "Ялтинский дворник". На сегодня в городе трудятся 205 дворников, дополнительно в 2020 году наберут еще 201 человек, что позволит полностью укомплектовать штат и приступить к формированию резерва.

Ранее, 11 января 2020 года президент РФ Владимир Путин на совещании в Ялте призвал работать над качеством жизни в Крыму, опираясь на уже созданную базу и используя возможности национальных проектов. В частности, речь идет о ремонте домов, реконструкции инженерных сетей, благоустройстве придомовых территорий и общественных пространств, парков, скверов, набережных. Власти республики намерены к 2023 году благоустроить более 600 парков и придомовых территорий.

О нацпроекте

"Формирование комфортной городской среды" - один из четырех федеральных проектов нацпроекта "Жилье и городская среда". Главная цель проекта - сделать российские города комфортнее и удобнее. К концу 2024 года доля городов с благоприятной средой достигнет 60% - это в два с лишним раза больше, чем в 2019-м. Предполагается, что почти треть россиян будут участвовать в решении вопросов развития городской среды. Бюджет проекта составляет 287,8 млрд рублей.

По данным Минфина республики, на реализацию нацпроекта "Жилье и городская среда" в Крыму до 2024 года будет выделено 6,4 млрд рублей, в том числе на благоустройство 1024 общественных территорий.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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