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Новая система обращения с ТКО

Ставрополье планирует к 2024 году достичь уровня переработки мусора в 40%

Для реализации задачи в 2019 году в регион поступили две новые мусоросортировочные линии и шредер для измельчения крупногабаритных отходов

СТАВРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Власти Ставропольского края планируют к 2024 году довести объем переработки мусора, производимого в крае, до 40%. Сейчас в регионе перерабатывают не более 10% мусора, сообщил в субботу ТАСС замминистра ЖКХ региона Богдан Забелин.

"Задача - достичь [к 2024 году] переработки порядка 40% мусора, производимого в крае. Все отходы, начиная от мусоровоза, должны заходить на обработку. На полигоны должны направляться только фракции, которые невозможно переработать. Сейчас процент переработки в регионе небольшой, может быть, около 10%", - сказал он.

В Ставропольский край в 2019 году по национальному проекту "Экология" поступили две новые мусоросортировочные линии и шредер для измельчения крупногабаритного мусора. С учетом уже существующих мощностей в регионе достаточно площадок для обработки и сортировки мусора. "Мы постараемся закупить оборудование, которое поможет перерабатывать. Не будем отдавать это, как вторичный продукт, а постараемся делать это здесь, на месте", - отметил Забелин.

Реформа обращения с ТКО началась в РФ с января 2019 года, она призвана сделать отрасль прозрачной, а обращение с мусором - цивилизованным, предотвратить образование несанкционированных свалок и постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Целевые показатели реформы отражены в национальном проекте "Экология". Ставропольский край вошел в число пилотных регионов по внедрению новой системы, регион разделен на четыре зоны, в каждой из которых работает свой региональный оператор.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский крайНовая система обращения с ТКО
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